Gli amori di Antonella Clerici e quanto guadagna per condurre È Sempre Mezzogiorno: patrimonio e fake news sulle criptovalute

La conduttrice, famosa anche per la storia d’amore con Vittorio Garrone, ha saputo fare della famiglia e dell’ora di pranzo il suo momento di gloria. Dopo anni al timone de La prova del Cuoco, anche a settembre 2023 non abbandona i fornelli ed è pronta per una nuova sfida in TV.

Antonella Clerici è una delle bionde più amate dalle massaie e dalle famiglie italiane. Ha saputo conquistare tutti con la sua conduzione, sempre connotata da grande ironia, nonché da una verace emotività. Tiene banco da decenni con grande professionalità, tanto da essere uno dei personaggi più longevi della televisione italiana. Ci ha abituati a scoppi in lacrime, polemiche, storie sentimentali anche travagliate. Con l’esordio della nuova stagione di È Sempre mezzogiorno, molti si chiedono quale sia la lista degli amori di Antonella Clerici e quanto guadagna per una puntata della trasmissione che conduce. Inoltre, sarebbe interessante capire anche come investe i suoi soldi, per trarre qualche spunto da una che di ricette per il successo se ne intende. Ma è ancor più doveroso far presente che Antonella, con altri volti noti, è stata, suo malgrado, coinvolta nel perpetrarsi di una truffa sull’acquisto di criptovalute.

Gli amori di Antonella Clerici e quanto guadagna

Come la maggioranza dei personaggi televisivi, Antonella fa parlare di sé il giusto, quel tanto che basta per mantenere alto il suo livello di popolarità. Chi non conosce l’appassionata storia d’amore tra la Clerici ed Eddy martens, da cui la conduttrice ha avuto l’amata figlia Maelle? Le loro vicende arricchiscono le cronache rosa dal lontano 2008. Inoltre, alla bionda conduttrice, è stato attribuito anche un flirt con il bellone Lorenzo Crespi, che non è mai stato realmente confermato. Noto era invece quello con Massimo Giletti, sul tramonto degli anni 90. Va ricordato poi il secondo matrimonio di Antonella, quello con il produttore musicale Sergio cossa, con cui è stata sposata dal 2000 al 2003. Ma il primo grande amore della Clerici fu il campione di pallacanestro Pino Motta, che li ha visti coniugi dal 1989 al 1991. Attualmente, è felicemente fidanzata con Vittorio Garrone.

A quanto ammonta il patrimonio

Per quanto non siano note, al dato attuale, indiscrezioni o dichiarazioni della Clerici in merito all’ammontare del suo cachet a puntata, per la conduzione di È Sempre Mezzogiorno. Tuttavia, abbiamo una vaga idea di quanto sia ricco il suo patrimonio. È risaputo che per La Prova del Cuoco aveva stipulato un accordo da 230.000 euro. Da quando però Antonella è di nuovo un volto di punta della Rai, pare che nel complesso, ad oggi, il suo guadagno annuo si aggiri attorno al milione e mezzo di euro. Per quanto riguarda, invece, ospitate e comparizioni occasionali, in altre trasmissioni o eventi, il cachet da lei richiesto sarebbe di 50.000 euro.

Gli investimenti di Antonella Clerici e la questione delle criptovalute

Purtroppo, la conduttrice si è trovata nelle condizioni di doversi dissociare da una frode online, che abbinava il suo volto all’acquisto di bitcoin, così come quello di paolo Bonolis ed altri. La conduttrice si è detta estranea sia all’attività di questi sedicenti traders, sia al mondo delle criptovalute. Di certo, investire in bitcoin non è mai stato neanche lontanamente nella lista delle sue ambizioni finanziarie.

