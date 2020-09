Buone notizie per alcune categorie di lavoratori. Oltre al bonus per le partite Iva da 600 euro o da 1,000 euro, è prevista un’ulteriore indennità Covid-19 di ben 500 euro. Ma chi saranno i fortunati che i beneficeranno del bonus extra di 1.500 euro?

Il bonus extra da 500 euro viene erogato per ben tre mesi viene a quei lavoratori che rispettano determinati requisiti e condizioni.

Si tratta di un incentivo extra che si sommerebbe ad altre agevolazioni già previste ed eventualmente ottenute con i precedenti Decreti.

Cerchiamo di capire meglio chi saranno i fortunati che beneficeranno del bonus extra di 1.500 euro ed in che modo.

Bonus Covid-19: tutte le informazioni

L’Inps con la circolare numero 104 del 18 settembre 2020 ha annunciato l’arrivo di un nuovo bonus.

Si tratta dell’indennità Covid-19, ossia un bonus extra dal valore di 500 euro che verrà erogato per tre mesi.

Per poter ottenere il bonus extra di 500 euro occorre soddisfare determinati requisiti lavorativi ma anche relativi alla propria residenza.

Oltre ai 600 euro spettano altri 500: ecco a chi

Innanzitutto occorre rientrare in una delle seguenti categorie di lavoratori:

a) Collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata dell’Inps e aventi un rapporto di lavoro continuativo datato prima del 23 febbraio 2020;

b) Lavoratori autonomi o professionisti, inclusi anche i titolari di impresa che siano però iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, nonché iscritti alla Gestione separata dell’Inps;

c) Titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;

d) Liberi professionisti iscritti alle Casse autonome professionali;

e) Lavoratori titolari di partita Iva dal 23 febbraio 2020;

f) Lavoratori iscritti alle Gestioni speciali dell’Inps per i lavoratori autonomi artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, che siano stati in attività dal 23 febbraio 2020;

g) Imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola oltre ai collaboratori coadiuvanti artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome.

Altro requisito è il Comune di residenza

Non basta, infatti, rientrare in una delle suddette categorie lavorative elencate.

E’ necessario risiedere in uno dei Comuni rientranti nelle ex zone rosse disposte dal DPCM del 1° marzo 2020.

Il nuovo bonus è peraltro compatibile con le indennità già percepite previste dal Decreto Cura Italia, dal Decreto Rilancio e dal Decreto Agosto.

Non è ancora attiva la piattaforma che permette di inoltrare la richiesta per il bonus extra 500 euro.

L’Inps provvederà a emettere una successiva comunicazione nel momento in cui sarà possibile richiedere l’indennità da Covid-19.

In qualità di esperti di economia e fisco del team di Proiezionidiborsa vi suggeriamo qualora fosse in possesso del vecchio pin, a procedere con la richiesta di SPID, in quanto lo stesso non solo sarà obbligatorio a partire dal 1 Ottobre 2020, ma sarà anche necessario per l’inoltro delle domande.

Approfondimento

