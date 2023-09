Chi saranno i 3 fortunati che questa settimana vinceranno il massimo con il Mega Miliardario, Turista Per Sempre e Colpo Vincente?

I Gratta e Vinci fanno ormai parte della cultura popolare italiana, chi di noi non ricorda le domeniche con il nonno, in bar dopo la Chiesa, a tentare la fortuna? Bisogna però ricordarsi di giocare con responsabilità e moderazione, se il destino è vincere, allora sarà così al primo colpo! Chi saranno i 3 fortunati che questa settimana vinceranno il massimo?

Da tempi remoti le maghe e le cartomanti accolgono nelle proprie dimore persone con i tormenti più svariati. Alcuni lamentano afflizioni sentimentali, altri problemi con i figli, altri sembrano perseguitati da una eterna carenza di lavoro. Talvolta, le sagome che compongono i disegni del nostro destino seguono trame e logiche misteriose. E di questi tempi, diciamocelo, chi non ambirebbe a un bel colpo di fortuna?

Allora chiediamo ai Tarocchi chi saranno i 3 fortunati che questa settimana vinceranno in queste 3 tipologie di Gratta e Vinci differenti. Le stese sono generali e valgono da lunedì 18 a lunedì 25 settembre 2023. Si cercherà, attraverso la saggezza delle lame, di intercettare chi sarà a portarsi a casa il massimo della vincita in queste 3 categorie. I Tarocchi sono in grado di fornire dettagli molto precisi: età, segno zodiacale, a volte la professione del soggetto della domanda. Prova a leggere, se ami tentare la fortuna: magari uno dei fortunati potresti essere proprio tu!

Chi saranno i 3 fortunati che questa settimana vinceranno il massimo con il Mega Miliardario?

La persona in questione è una Regina di Denari, che può essere qui una donna di un segno di Terra (Capricorno, Vergine, Toro) oppure una mamma. Ella, infatti, è affiancata da un giovane, un Cavaliere di Coppe, probabilmente del segno dell’Acqua (Cancro, pesci, Scorpione). Il ragazzo reca on sé un 5 di Denari, lama che parla di povertà è perdita. Probabilmente questo giovane tra i 18 e i 30 anni ha dato molti grattacapi alla madre. Si evincono anche debiti e problemi a livello giudiziario, per la presenza dell’Arcano della Giustizia e del 5 di Spade, risalenti al passato (6 di Coppe).

Chi con il Turista Per Sempre

La persona che vincerà il massimo possibile con il Turista Per Sempre è una che ci sta provando da diverso tempo. Non solo, ma viaggiare è tra le sue priorità ed è forse il suo ideale di vita. Lo si evince anche dal 3 di Bastoni, che non solo parla di partenze e di uno sguardo gettato oltre gli orizzonti, ma anche di terre esotiche. Così, con l’Arcano del Giudizio, questa Regina di coppe, una donna tra i 25 e i 50 del segno dell’Acqua, potrà coronare il suo sogno e ne avrà notizia (Asso di Denari) molto celermente.

Chi con il Colpo Vincente

Va detto, i segni d’Acqua e le persone giovani sono in pole position questa settimana! Un Cavaliere di Coppe, secondo questa stesura di Tarocchi pare aver appena chiuso un ciclo doloroso e conflittuale della sua vita (Mondo e 5 di Bastoni). La sua scelta (gli Amanti) è stata allontanarsi da qualcosa che non gli dava più gioia né soddisfazione emotiva (4 e 8 di Coppe). Se questo non è un rapporto amoroso, può trattarsi di un percorso di studi forzato e deludente. Questo ragazzo avrà uno vero e proprio colpo di fortuna e, con l’Arcano del Sole in chiusura, avrà chiari i suoi obiettivi e saprà certamente come cambiare in meglio la sua vita.

