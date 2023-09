Chi sta per ricevere un’eredità milionaria? L’Oroscopo e i Tarocchi suggeriscono queste tipologie di persone, di cui una potresti essere tu

Un lutto, il più delle volte, è un evento molto triste, che va gestito dal punto di vista emotivo e finanziario, che è cosa non sempre facile, date le controversie che spesso nascono dalla spartizione di un’eredità, che però può essere un’entrata di denaro o di beni davvero importante.

Molte famiglie si sono sfasciate definitivamente per questioni ereditarie. Eppure, nonostante la tristezza del tema trattato, è anche vero che il lascito di un parente caro può essere una fonte di salvezza per chi già versa in condizioni economiche non felici. Spesso però, il diritto a riscuotere tali beni, si può esercitare dopo attese infinite, per i motivi più svariati. Ecco dunque, secondo l’Oroscopo e i Tarocchi, chi sta per ricevere un eredità milionaria, dandosi la possibilità di risolvere alcuni problemi.

O semplicemente, concedersi il lusso di tirare un sospiro finanziario. Ovviamente, c’è chi consulta gli arcani anche per sapere se riuscirà ad arricchirsi in altri modi, per esempio con una vincita o un aumento di stipendio. Vale però la pena di utilizzare la saggezza arcaica delle lame anche per porre quesiti più delicati e complessi, come quelli relativi al lascito di un defunto.

Chi sta per ricevere un’eredità milionaria? L’Oroscopo e i Tarocchi rispondono

In una prima stesura, relativa al mese di settembre, appare la figura di una Papessa. Questa è l’arcano maggiore che indica sovente una donna non più giovane, accompagnata dall’Arcano dell’Appeso. Molte persone potrebbero trovare risonanza con questa stesura, che evidenzia delle difficoltà legali e delle dispute in famiglia protratte per un lungo, estenuante periodo. Lo testimoniano la presenza dell’Arcano del Diavolo (inganni, irregolarità), unito a quello della Giustizia (questioni legali) e dell’Arcano Minore del 10 di denari (la famiglia). Normalmente, quando una figura, (sia appartenente agli Arcani Maggiori che a quelli Minori, come i Reali) appare accanto all’Appeso, questo può assumere proprio il significato della persona defunta. In questa stesa, chi beneficerà di tale risoluzione, sarà una Regina di Denari, verosimilmente una donna appartenente a un segno di Terra, come Vergine, Capricorno o Toro.

Ecco chi altro riuscirà a percepire un lascito di cui non era a conoscenza

Chi sta per ricevere un’eredità milionaria? In una seconda stesura, relativa al mese di settembre, emerge un’altra tipologia di persone che potrebbero entrare in possesso di un ingente patrimonio immobiliare, in modo quasi inaspettato.

La presenza dell’Arcano Maggiore della Ruota della Fortuna, indica infatti un avvenimento repentino. Esso è totalmente inaspettato, rafforzato dall’affiancamento all’8 di Bastoni, lama che parla di rapidità, eventi che si presentano al di fuori del nostro controllo. Probabilmente, in questo caso, potrebbe trattarsi di beni immobili da mettere a reddito. Lo si deduce dalla presenza dell’Arcano Maggiore dell’Eremita nella stesura.

Lama legata a Saturno, parla di un parente anziano, si ma anche di materialità e di tutto ciò che è ancorato a terra. Chi potrà beneficiare di questo lascito si presenta come un Re di Spade. Probabilmente si tratta di un uomo razionale, tra i 30 e i 40 anni, appartenente ad un segno d’aria, come Acquario, Bilancia o Gemelli. Oppure, potrebbe trattarsi di qualcuno che per mestiere indossa una divisa (medico, avvocato, poliziotto, infermiere, pompiere, netturbino..). In questo caso, l’iter burocratico dovrebbe svolgersi senza intoppi, grazie alla presenza dell’Arcano del Sole, e regalare enormi soddisfazioni economiche.