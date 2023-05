Abbinare collane e orecchini alle scollature dei vestiti con classe, impeccabili regole di Kate Middleton per non sbagliare

Ogni donna conosce l’importanza dei gioielli e come possano dare carattere a qualunque look. Il problema talvolta è scegliere quello perfetto per il proprio outfit. Dovremo valutare colori, stile e occasione. Nel caso delle collane, poi, dovremo tenere presente anche la scollatura dei nostri vestiti per non farle stonare. Allo stesso tempo, se siamo solite portare orecchini, dovremo valutare quali vi si combinino. Al contrario rischieremmo di essere pacchiane, un rischio che nessuno vuole correre. Ebbene, per scansare tale pericolo possiamo ispirarci alle scelte di Kate Middleton, regina di gusto ed eleganza celebrata dai tabloid.

I gioielli sono in grado di diversificare letteralmente una stessa mise, in particolare le collane e gli orecchini. Infatti, si trovano in primo piano e, di conseguenza, riescono a elevare anche l’indumento che potrebbe apparirci più banale. A patto, ovviamente, di saper abbinare collane e orecchini alle scollature dei vestiti con gusto. Spesso si rischia di apparire sovraccariche oppure di non valorizzare a sufficienza indumenti e gioielli, col risultato di sembrare dozzinali.

Come Kate Middleton sceglie i gioielli da indossare

Kate Middleton ha sempre look studiati in ogni dettaglio e sa bene quali collane combinare a seconda dell’abbigliamento e delle circostanze. Non partiamo prevenute pensando abbia solo monili sfarzosi appartenenti alla Corona, perché in realtà ha un portagioie davvero diversificato. Da qui apprendiamo la sua prima regola, quella di differenziare a seconda delle occasioni. I gioielli più pregiati si indossano solo nelle occasioni importanti, altrimenti si è fuori luogo. Quindi nei nostri acquisti cerchiamo di variare modelli e anche di tenerli in ordine, così da trovarli quando ci servono.

La seconda regola fondamentale che apprendiamo dall’attuale Principessa del Galles è di scegliere la collana in base alle nuance che indossiamo. Toni neutri, quali argento, dorato, bianco, o come quelli delle perle, possono sposarsi un po’ con qualunque palette. Diversamente, quelli più vivaci e incisivi dovranno richiamare qualche colore del look o legarvisi alla perfezione. È il caso del choker di diamanti con grossi smeraldi che ha indossato su un abito di colore verde. Il choker è un collarino aderente al collo. Kate l’ha abbinato a un vestito dal profondo scollo a barca che lascia scoperte le spalle. A sfoggiare il medesimo choker anche Lady D, quella volta su un abito dallo scollo a cuore a metà, ad attenuarlo leggermente un drappeggio laterale sulla spalla.

Come abbinare collane e orecchini alle scollature dei vestiti

Anche il girocollo, che incornicia la base del collo, solitamente richiede una scollatura ampia. Poco importa se a V, quadrata o dovuta all’assenza di spalline. Tanto più profonda, poi, se si dovesse trattare di un girocollo con pendenti imponenti, come la collana Nizam of Hyderabad di Elisabetta e portata da Kate. Si tratta di una collana in platino e diamanti, riccamente lavorata e che si allunga al centro in un vistoso e lungo pendente. Kate porta i girocolli, purché meno appariscenti, anche su scolli più modesti. È il caso del quadruplo filo di perle portato su scolli tondi o in quello a V del tailleur. Oppure, ma in versione leggermente più lunga, su uno scollo a barchetta.

Utilizza molto anche le catenine con pendenti, quale quella con ciondolo di zaffiro, con orecchini corti abbinati, sfoggiata spesso con scolli a V. Regola inderogabile orecchini e collana appartenenti alla medesima parure. Inoltre i primi dovranno essere corti o leggermente pendenti, quelli lunghi e grandi devono andare da soli. Per tutti i giorni e scolli poco pronunciati, va su lunghezze corte e medie. Ad esempio, su una camicia aperta al primo bottone, utilizza un doppio filo sottile o qualche catenina con medaglietta. Come quella con tre medagliette recanti le iniziali dei figli. Su indumenti accollati o a collo alto, porta collane lunghe o medie, la cosiddette matinée, con o senza ciondoli.