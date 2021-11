Riciclare nel modo giusto i vari contenitori, vaschette, cassette e oggetti di plastica è importante per non inquinare l’ambiente. Il tema della raccolta differenziata è sempre attuale e comporta alcune importanti regole da rispettare. Prima tra tutte eliminare tutte le componenti che sono di materiale diverso, poi è anche necessario pulire con attenzione l’interno della confezione.

Il risultato è spesso un sacchetto colmo di materiale di plastica, già dopo pochissimi giorni. Accumuliamo, nei nostri balconi e dentro casa, un’infinità si sacchettini che non sappiamo più dove posizionare.

Infatti, esistono delle alternative per evitare di accatastare pacchetti in casa e chi non riutilizza la plastica in questi modi stravaganti e creativi sta rinunciando a molti vantaggi. Grazie a diverse tecniche del fai da te, potremmo creare oggetti simpatici, utili, senza perdere troppo tempo.

Basterà mettere di lato e pulire qualche flacone, tappi, bottiglie e sacchetti di plastica per ottenere originali creazioni.

Per chi ama dedicare il proprio tempo libero al riciclo creativo, questa è un’ottima possibilità per rilassarsi e usare il nostro lato artistico.

Con una semplice bottiglia di plastica, usata per l’acqua o per qualche bibita, potremo realizzare degli allegri segnaposto o decorazioni da tavola. Con delle forbici tagliamo la bottiglia, lasciando solo il fondo, che ha una particolare forma a fiore. Passiamo un coltello riscaldato su tutto il bordo, per evitare che sia tagliente e coloriamo con acquarelli o bomboletta spray (o colla e brillantina), lasciamo asciugare e sarà pronto da usare.

I flaconi con il manico potranno diventare dei comodi e pratici porta sacchetti, da appendere in cucina o da tenere in uno stipetto. Se tagliamo un rettangolo sulla superfice, invece, si trasformeranno in vasi pensili per le nostre piante, da posizionare al muro.

Se tagliamo a metà una piccola bottiglietta, potremmo inserire i nostri trucchi e pennelli, da tenere in bagno o da portare in valigia, senza disperderli.

Tappi e sacchetti

Con i tappi dei vari contenitori, oltre a poter creare ghirlande natalizie, incollandoli su una base di cartone, potremo ricoprire anche vecchi vassoi. Stendiamo della colla, a caldo o vinilica, sulla superficie del vassoio e posizioniamo i tappi colorati e l’effetto sarà sorprendente.

Per quanto riguarda i sacchettini di plastica, potremo utilizzarli come imbottitura per realizzare dei cuscini per poltrone e divani. Basterà inserirne in quantità dentro una fodera, fino a dare la forma che desideriamo.

Se ancora dovessero avanzare, è possibile creare una pratica corda per saltare, durante i nostri allenamenti. Legare tra loro le buste di plastica, per poter fare una lunga treccia, con del nastro telato blocchiamo l’estremità, in modo che diventino i manici. Scegliamo la lunghezza in base alla nostra altezza ed a costo zero avremo uno strumento molto utile.

Chi non riutilizza la plastica in questi modi stravaganti e creativi sta rinunciando a molti vantaggi in casa, che premetteranno di risparmiare soldi.