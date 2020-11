La Bromelia non è solo una pianta molto graziosa. È anche in grado di purificare gli ambienti. Chi lavora da casa deve assolutamente tenere questa pianta sulla scrivania. Gli Esperti di Casa e Giardino di ProiezionidiBorsa svelano il perché.

I pericoli dei Composti Organici Volatili per l’organismo

Tutti ormai sanno che l’inquinamento atmosferico è pericoloso per la salute. Ma non molti conoscono gli effetti dei Composti Organici Volatili (COV). Queste sostanze inquinano l’aria degli ambienti chiusi, fra cui le abitazioni. Provengono infatti da prodotti che tutti hanno in casa: deodoranti, cosmetici, detersivi, vernici, vestiti trattati in lavanderia, stampanti e fotocopiatrici. Ma anche mobili, moquette, colle, solventi, dispositivi per il riscaldamento e fumo di sigaretta. Fra i COV più diffusi nelle case ci sono il limonene e il toluene. Il più pericoloso è la formaldeide.

Questo tipo di inquinamento è nocivo per numerosi organi, ma specialmente per il sistema nervoso. Si ipotizza addirittura che l’esposizione prolungata ai COV abbia effetti cancerogeni. Anche le conseguenze a breve termine possono essere fastidiose. In particolare, si osserva una sensazione di vertigini e un calo della produttività.

Ecco la pianta che assorbe le sostanze chimiche pericolose

In questo momento tutti trascorrono più tempo al chiuso. Purificare l’aria diventa, dunque, ancora più importante. Specialmente se si ha bisogno di concentrarsi sul lavoro o lo studio. Fortunatamente, esiste la Bromelia. Chi lavora da casa deve assolutamente tenere questa pianta sulla scrivania. Il motivo è spiegato da uno studio presentato a un incontro della American Chemical Society. La Bromelia si è rivelata in grado di rimuovere dall’aria ben sei Composti Organici Volatili (sugli otto presi in esame dagli scienziati). Per questo, i ricercatori consigliano di tenere una Bromelia in casa o negli ambienti di lavoro. Queste piante, peraltro, si adattano perfettamente al clima di appartamento. Inoltre, rallegrano gli ambienti con la propria fioritura colorata. Sono insomma una compagnia perfetta per lo smart working!

