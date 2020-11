Oggi vedremo, con l’aiuto degli Esperti di ProiezionidiBorsa, l’importante accorgimento da prendere prima di assumere un antinfiammatorio.

Quando si tratta di assumere farmaci, infatti, è sempre importante tenere la soglia di attenzione alta. I medicinali donano benefici indispensabili alla salute di ognuno di noi e, senza di essi, la nostra vita non sarebbe la stessa.

Insieme a questi benefici ogni medicinale, tuttavia, di qualsiasi tipo, presenta delle controindicazioni e degli effetti collaterali, dei quali bisogna essere a conoscenza. Sebbene alcuni di questi siano lievi, ce ne sono alcuni che potrebbero essere più seri e pericolosi.

Vie di somministrazione

Insieme agli antidolorifici, come ad esempio il paracetamolo, i farmaci che vengono più utilizzati dalla popolazione sono gli antinfiammatori. Proprio perché curano moltissimi disturbi la quantità utilizzata ogni anno è veramente considerevole. Da una contusione ad un’infiammazione muscolare, i farmaci antinfiammatori si dimostrano sempre utili.

Alcuni di questi è possibile reperirli in farmacia senza il consenso del medico. Infatti, la via di somministrazione più comune è quella per via orale, dunque in compresse. Per quanto sia la più comune, certamente non è l’unica. Infatti gli antinfiammatori vengono usati anche in ospedale e vengono somministrati per via endovenosa.

Nel primo caso, però, dunque, quando si assume il principio attivo in compressa, bisogna fare attenzione all’importante accorgimento da prendere prima di assumere un antinfiammatorio.

Sempre a stomaco pieno

Nel caso della somministrazione via orale, infatti, lo stomaco gioca un ruolo chiave nella digestione del farmaco. Proprio per questo è necessario assicurarsi di aver mangiato qualcosa prima di assumerlo. Se concordato con il medico, anche l’utilizzo di un gastroprotettore può rivelarsi utile.

Tra gli effetti indesiderati, infatti, e anche pericolosi, vi è il perforamento gastrointestinale che provocherebbe un’emorragia interna. Per quanto sia raro, è sempre utile tenere a mente che esiste una possibilità. Per questo è importante ricordare l’importante accorgimento da prendere prima di assumere un antinfiammatorio.