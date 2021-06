Spesso gli spazi sono costipati. Il bagno è stretto e lungo o comunque di pochi metri quadri e dobbiamo farci entrare i sanitari ma anche mobili, biancheria, elettrodomestici. E mantenere anche un certo decoro e un design di gusto.

Possiamo riuscire nell’eroica impresa grazie a questi quattro trucchi per far sembrare più grande un bagno piccolo e renderlo capiente e funzionale senza trascurare un arredo di gusto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XSweep Up, il nuovo robot che pulisce la tua casa in un attimo SCOPRI IL PREZZO

I colori

Importante scegliere i colori giusti. In questo caso rigorosamente chiari che tendono a conferire un effetto ottico di maggiore ampiezza degli spazi.

Quindi possiamo spaziare dalle tonalità dell’avorio, del beige chiaro o del classico bianco. Questo per le pareti da imbiancare.

Per le mattonelle allo stesso modo dobbiamo prediligere colori chiari quasi impalpabili. Vanno bene i colori pastello a patto che siano quasi trasparenti. I colori scuri stancano prima e restringono di molto alla vista l’ambiente.

Un punto di colore

Gli esperti di design ci concedono comunque un tocco di colore. Infatti, possiamo dipingere solo un lato o una parete. O ancora il contorno di uno specchio per dare movimento e creare un minimo di profondità.

Box doccia trasparente

Il box trasparente è una soluzione quasi obbligata. Conferisce la sensazione che lo spazio sia arioso, ampio e privo di intoppi.

In generale la trasparenza è sempre alleata dei piccoli spazi. Diversamente andremmo a ridurre ulteriormente la percezione visiva di una ridotta metratura calpestabile.

Mensole e portaoggetti

Per ottimizzare gli spazi e creare un simpatico arredo nel nostro bagno, non possiamo rinunciare a mensole e nicchie portaoggetti.

Ed ecco l’ultimo dei quattro trucchi per far sembrare più grande un bagno piccolo e renderlo capiente e funzionale senza trascurare un arredo di gusto. Ovviamente staremo attenti a non posizionare gli oggetti in modo disordinato. Nella fase di realizzazione, stiamo attenti a scegliere posizione e allineamento giusto rispetto al resto dell’arredo. Ci torneranno molto utili e doneranno anche un tocco di eleganza.

Con questi semplici accorgimenti riusciremo ad ottimizzare lo spazio a disposizione e soprattutto a non creare un effetto schiacciato alla vista.

Inoltre per donare un tocco di personalità a tutto il nostro appartamento possiamo seguire questo suggerimento consultando il seguente link.