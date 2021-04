Oramai le cartine geografiche da consultare durante il viaggio sono un lontano ricordo. Ognuno di noi fino a qualche decennio fa, per prima cosa metteva in auto la piantina stradale da usare per raggiungere la propria destinazione. Ora la tecnologia ha stravolto le abitudini degli automobilisti. Perciò chi ha un’auto sta facendo una precisa scelta tra navigatore satellitare e applicazione per smartphone. Infatti il mercato è in continua evoluzione e molti si chiedono se conviene acquistare un navigatore satellitare oppure affidarsi alle applicazioni per smartphone.

Suggerimenti

Con questo articolo, vogliamo dare validi suggerimenti a coloro che si stanno ponendo il problema. Il navigatore satellitare resta un dispositivo elettronico molto utile e a buon prezzo perché la concorrenza delle app per smartphone si è fatta sentire.

Inoltre non si corre il rischio di scaricare la batteria del proprio cellulare soprattutto quando si affrontano lunghi viaggi. Infatti da un lato il GPS integrato nello smartphone consente di utilizzare nei modi migliori le varie applicazioni gratuite di navigatori stradali sia per il sistema operativo Android che iOS. Dall’altro, purtroppo, c’è lo svantaggio di consumare velocemente la batteria perché l’uso del GPS e dello schermo sempre acceso aumentano il consumo energetico. Inoltre l’automobilista deve affrontare un’ulteriore spesa: il supporto per tenere lo smartphone attaccato al parabrezza oppure alle bocchette dell’aria condizionata.

Navigatori a basso costo

Perciò molti stanno rivalutando l’opportunità di acquistare i navigatori satellitari con GPS abbandonando l’idea di sfruttare lo smartphone. Inoltre i navigatori satellitari di ultima generazione hanno delle particolari caratteristiche che rendono ancora più confortevole il tragitto.

Infatti questi apparecchi sono dotati di informazioni sul traffico inviate via radio in tempo reale e hanno mappe europee in dotazione. Su questo ultimo punto bisogna fare una precisazione. Infatti non sempre le mappe vengono aggiornate gratuitamente. Infine quando si acquista un navigatore all’interno della confezione si trova l’alimentatore d’auto. Per questi motivi chi ha un’auto sta facendo una precisa scelta tra navigatore satellitare e applicazione per smartphone.