Quante volte abbiamo imprecato per non aver portato dietro il caricabatterie dello smartphone. Purtroppo l’autonomia dei nostri cari dispositivi lascia ancora a desiderare nonostante i passi da giganti fatti. Gli esperimenti in questo senso continuano. Gli smartphone potrebbero ottenere lunga vita e resistere per sette giorni. Attualmente, in base all’uso dello smartphone, le batterie non riescono a reggere per tutta la giornata. Questo obiettivo si raggiunge quando sui dispositivi sono montate batterie oltre 6.000mAh.

Come mai smartphone costosi e batterie brevi?

Purtroppo, i produttori degli smartphone non hanno mai dato tanta importanza alla durata della batteria. Eppure, i consumatori sarebbero felici perché non rimarrebbero senza linea nella parte finale della giornata. Quei pochi smartphone che eccellono in autonomia sono meno performanti su diversi altri fattori.

Cosa fanno i produttori

I produttori hanno a cuore più il tempo breve della ricarica che la vita giornaliera della batteria. Nel primo caso, infatti, le nuove tecnologie hanno permesso una grande evoluzione. Molte aziende hanno fabbricato caricabatterie capaci di ripristinare la batteria a pieno regime in 20 minuti.

Addirittura un nuovo sistema da 200W permetterebbe in futuro di ricaricare una batteria da 4.000mAh in soli 5 minuti. Nonostante questi annunci trionfalistici, molti addetti ai lavori non sono proprio convinti perché la ricarica veloce potrebbe usurare facilmente la batteria.

Quale sarebbe la soluzione?

I produttori di auto elettriche stanno verificando le potenzialità del grafene per le batterie. Parallelamente, questo materiale, composto da strato monoatomico di atomi di carbonio, potrebbe ritornare utile anche per le batterie degli smartphone. Ma dall’America rimbalza una voce strepitosa.

Un’equipe del NanoScience Technology Center di Orlando ha realizzato una batteria capace di garantire una autonomia di sette giorni e che potrebbe reggere 30mila cicli di ricarica. In questo caso, la durata e la flessibilità viaggiano di pari passo. Per ora, solo così gli smartphone potrebbero ottenere lunga vita e resistere per sette giorni.