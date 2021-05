Certe abitudini sono dure a morire e tra queste spiccano quelle legate alla conservazione dei cibi. Abbiamo infatti, giustamente, paura di far andare a male i nostri cibi e doverli buttare. Un ingrediente conversato male può inoltre provocare problemi e intossicazioni.

Molti quindi preferiscono essere particolarmente prudenti. Per questa ragione finiamo col conservare al fresco cibi che in realtà starebbero bene anche fuori frigo. Sembra incredibile ma pochi sanno che non è necessario mettere questo cibo in frigorifero perché resiste anche a temperatura ambiente.

Un cibo particolare

A volte si tratta solo di una vera e propria abitudine. Pensiamo ad esempio alle uova. Quando le acquistiamo al supermercato queste non sono in frigo. Arrivati a casa, però, le mettiamo subito in frigorifero. Si tratta di un’abitudine molto comune promossa anche dalla presenza dello scomparto per le uova in frigo.

In altri casi, però, ci fidiamo del modo in cui il cibo è conservato nei negozi. È il caso ad esempio del burro, che troviamo nella sezione frigo dei supermercati e che conserviamo al freddo. Ma è davvero giusto fare così?

Nel frigo o no?

La risposta è sia sì che no. Dipende infatti dal tipo di burro. Grazie a studi come quello di Park Jung-Min e colleghi del 2014, sappiamo se il burro può stare anche fuori frigo. Il burro è infatti un latticino molto particolare, composto quasi unicamente da grassi e da pochissima acqua. Ciò rende quindi più lenta la proliferazione dei batteri. Nel burro normale, però, i batteri rischiano comunque di proliferare a temperatura ambiente. Secondo gli studi, infatti, è il burro salato quello che possiamo conservare fuori frigo.

Sembra incredibile ma pochi sanno che non è necessario mettere questo cibo in frigorifero perché resiste anche a temperatura ambiente, anzi, tenerlo in frigo può essere scomodo. Il burro al freddo diventa molto duro e dobbiamo aspettare lungo tempo per poterlo utilizzare. Attenzione però, per evitare comunque che il burro diventi rancido dobbiamo conservarlo al riparo dal sole, dall’aria e da temperature troppo elevate. Il consiglio è quindi quello di tenere fuori frigo solo una piccola quantità del burro in modo da usarla velocemente.