Chi ha un campo abbandonato può investire in uno sport e guadagnare fino a 60.000 euro l’anno

Può capitare di avere un campo abbandonato che non si ha voglia di coltivare né di vendere. Ma potrebbe essere un’ottima idea quella di investire qualche soldo per trasformarlo in una fonte di entrata certa. Il tutto grazie ad uno sport che in questo momento sta diventando quasi virale.

Sicuramente un campo abbandonato non è una grossa spesa. Ma si deve provvedere a pulirlo o a farlo ripulire dalle erbacce periodicamente. Questo per evitare incendi e ed eventuali danni a vicini incolpevoli. Oltre a portare via, quindi, soldi ogni anno, non produce entrate. E la cosa migliore sarebbe quella di affittarlo a chi ha voglia di coltivarlo, ad esempio. Oppure decidere di investire e trasformarlo in qualcosa che, nel corso del tempo, dia i suoi frutti economici. E questo non significa necessariamente darsi all’agricoltura. Chi ha un campo abbandonato può investire trasformandolo in un campo da gioco per il padel.

Padel, cos’è e perché tutti lo praticano?

Dal 2021 il padel è ufficialmente esploso anche in Italia. E tantissimi sono i centri sportivi che, per stare al passo, hanno realizzato un campo per praticarlo. Ma quanto può portare, in termini di guadagni un campo di padel? E soprattutto l’investimento in quanto tempo di ammortizza?

Sono domande a cui non è facile dare una risposta certa. Perché le entrate dipendono anche da dove il terreno abbandonato che si vuole sfruttare per il padel è situato. Se per raggiungerlo è difficoltoso, o serve per forza avere una macchina, una fetta di possibili consumatori sono esclusi.

Passiamo ai numeri

Prima dell’esplosione in Italia si contavano solo 160 campi di padel. Ora ce ne sono più di 3.000 e questo vorrà pur dire qualcosa. I guadagni che un singolo campo può portare in un mese sono altissimi considerando i diversi turni che si possono sfruttare.

Se si considera una partita media di 1 ora e mezza e una spesa di 10 euro a giocatore, con soli 5 turni al giorno i guadagni sono molto elevati. E si parla di circa 5.000 euro al mese di profitto con un solo campo. In un anno, quindi, si possono guadagnare fino a 60mila euro con un solo campo da padel.

Chi ha un campo abbandonato può investire nel padel e guadagnare fino a 60mila euro l’anno

Ovviamente dai profitti bisogna togliere le spese per la manutenzione del campo. Che deve essere molta accurata per il tappeto erboso. Se, poi, si decide di mettere un chiosco con snack e bevande nei pressi del campo i guadagni potrebbero anche aumentare.

Chi aspetta il proprio turno potrebbe sedersi a consumare. Così come potrebbe consumare chi ha appena finito una partita. Soprattutto in estate se è in cerca di refrigerio dopo una bella sudata.