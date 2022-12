Ecco i segni zodiacali più sfigati di dicembre e cosa dovranno fare per risollevarsi nell’anno nuovo

Secondo l’oroscopo di dicembre ci saranno due segni zodiacali che, in particolare, avranno delle problematiche sul lavoro e nei rapporti interpersonali. Tuttavia, per non portarsele dietro anche nel 2023, è importante fare determinate scelte. Vediamo quali.

Grazie all’avvento delle festività natalizie, dicembre può essere considerato il mese più atteso dell’anno, sia dai grandi che dai piccini. Le strade e le vetrine dei negozi sono già da qualche settimana illuminate e adornate con i classici addobbi di Natale. Mentre negli spazi interni ed esterni delle case, c’è chi è ancora alle prese con i preparativi ed aspetta proprio la festa dell’Immacolata per rifinire il tutto.

L’importanza della pianificazione

In questo scenario di gioia e di festa, dicembre è anche un mese che possiamo definire di “transizione”. Essendo l’ultimo dell’anno, molte persone sfruttano queste settimane non solo per rilassarsi e staccare un po’ dalla solita routine, ma anche per pianificare. Il 2023, infatti, è ormai alle porte e c’è bisogno di fare un resoconto dell’anno appena trascorso scegliendo cosa raccogliere e cosa scartare di ciò che è stato fatto negli ultimi mesi.

Se saltiamo questo passaggio, il rischio potrebbe essere quello di trascinarci, anche nell’anno nuovo, tutte le problematiche che non ci hanno fatto vivere con serenità. In tal caso ci riferiamo, ad esempio, ad eventuali lavori mal pagati e che ci stanno un po’ stretti, capi e colleghi antipatici, o anche studi universitari sbagliati. Oppure, nel caso delle persone, potremmo rischiare di continuare delle relazioni che non ci aggradano, sia a livello di amore, che di amicizia.

Per trascorrere un mese di dicembre al massimo e cominciare bene l’anno nuovo, quindi, è importante non tralasciare tutti questi aspetti. E anche le previsioni dell’oroscopo, comunque, vanno in questa direzione. I segni zodiacali che, più di tutti, riusciranno a lasciarsi alle spalle le negatività, infatti, raccoglieranno soltanto ottimi frutti nelle prossime settimane. Chi, invece, deciderà di non affrontare le sue problematiche, trascorrerà un mese turbolento e pieno di guai. In quest’ultimo gruppo, pare che rientreranno 2 segni zodiacali, ossia Sagittario e Scorpione.

Ecco i segni zodiacali più sfigati di dicembre: occhio alle finanze e ai litigi

Le difficoltà maggiori, per entrambi i segni zodiacali, si riscontreranno principalmente a livello finanziario. Infatti, dopo gli ultimi mesi contrassegnati da una decisa contrazione dei guadagni, è probabile che dicembre sarà un mese piuttosto magro. L’arrivo delle festività costringerà molti a spendere più di quanto possiedono, o guadagnano, e ciò potrebbe aggravare la situazione. Quindi, occhio alle spese!

Per il Sagittario, però, si potrebbe aprire uno spiraglio dal 21 dicembre in poi, grazie all’entrata in scena del Sole. Mentre lo Scorpione dovrà attendere fino al 22 dicembre per notare qualche miglioramento, grazie all’intervento di Venere (che promuoverà la comunicazione) e Giove (che infonderà nuove energie).

Per quanto riguarda i rapporti interpersonali, invece, entrambi i segni attraverseranno una fase di stallo. Per i single sarà piuttosto complicato attrarre nuove persone, anche per via di una forma fisica non proprio eccellente. Le coppie già fidanzate o sposate, invece, pur godendo della protezione di Venere, dovranno sopportare ancora qualche battibecco. Quindi, ecco i segni zodiacali più sfigati di dicembre, ma che avranno qualche chance per recuperare terreno.