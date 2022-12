Nonostante un rialzo che non si vedeva sul Ftse Mib da oltre 13 anni, le quotazioni del Ftse Mib sono ancora sotto l’apertura annuale. Ciò fa capire la profondità del ribasso cui abbiamo assistito nel corso del 2022. Nonostante il rialzo, però, fare ancora attenzione ai movimenti di breve sul Ftse Mib.

Il Ftse Mib Future sulla Borsa Italiana ha chiuso la settimana del 28 novembre con un seduta che ha visto un ribasso dello 0,24% a quota 24.621. La settimana, invece, ha chiuso al ribasso dello 0,46%.

Incominciamo col notare che dopo 8 settimane tutte al rialzo, il Ftse Mib Future ha chiuso al ribasso interrompendo la sequenza record di 8 settime consecutive al rialzo. Era, infatti, dal 2009 che non si vedeva un pattern così sul future italiano. In quell’occasione il pattern si era manifestato dopo che le quotazioni avevano segnato il minimo della discesa iniziata a maggio del 2007 e che aveva portato a un crollo di oltre il 90% dell’indice italiano. Da quel momento in poi è iniziato un movimento rialzista che ha portato a una performance di circa l’800%.

Attenzione ai movimenti di breve sul Ftse Mib

Come si vede nel grafico giornaliero, da ormai 15 sedute le quotazioni si stanno muovendo in uno stretto trading range che sta avendo un impatto molto negativo sulle medie che aiutano a capire la tendenza in corso. I loro livelli, infatti, si sono molto avvicinati e si potrebbero creare a brevissimo le condizioni un’inversione ribassista. Intanto il nostro Oscillatore Swing Trading Indicator è da 35 sedute consecutive impostato al rialzo. L’ultima vola che sul giornaliero si era visto un pattern del genere era il 2015. Un suo segnale al ribasso, combinato con quello delle medie potrebbe indicare l’inizio di un veloce ritracciamento.

La pazienza che si evoca nel precedente articolo, quindi, non può essere ancora messa da parte.

Le indicazioni di medio/lungo periodo

Come detto in precedenza, era dal 2009 che non si vedeva un rialzo così sul time frame settimanale.L’aspetto interessante è che le medie sono incrociate al rialzo e, come si vede sul grafico settimanale, sono abbastanza distanti da non preoccupare nel breve termine. Anche il ritracciamento di breve di cui si parlava in precedenza, quindi, potrebbe essere compatibile con lo scenario che vede il Ftse Mib Future impostato al rialzo nel medio/lungo periodo.