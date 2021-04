Per i nostri balconi e terrazzi spesso ci accontentiamo di piccole piante erbacce, che sopportano bene l’ombra e ci regalano qualche fiore in primavera. In verità, sarebbe bello averlo sempre colorato e rigoglioso. Spesso però le piante che sono in grado di rimanere verdi o cambiare colore sono più adatte ai giardini che ai vasi. Ecco perché chi ha scoperto questo piccolo albero perfetto per il balcone e dai colori sgargianti non ne può più fare a meno.

Una pianta proveniente dal Giappone

L’cero giapponese è proprio questo l’albero che si adatta meravigliosamente alle nostre città. Ne esistono diverse tipologie, ma l’acero rosso e sicuramente fra i più apprezzati.

In realtà questa pianta originaria dell’Asia può presentare colorazioni molto diverse. Troviamo quindi aceri non solo di colore rosso e arancione, ma anche verde scuro e chiaro, e persino viola. Alcuni possono modificare colore a seconda della stagione, regalandoci uno spettacolo magnifico. Se vogliamo tenerlo in balcone però, non dobbiamo solo scegliere il colore, ma anche pensare alla giusta varietà.

Il motivo per cui l’acero è una pianta perfetta per i balconi, nonostante sia un albero, e perché ne esiste una varietà nana. Può raggiungere un’altezza di 150 cm, sfoggiando una chioma piena e ricadente. Questo, insieme ai suoi colori sorprendenti, la rende una pianta estremamente decorativa. Non solo, ma anche bisogno di poche cure. Il terreno non deve essere troppo ricco di sostanze organiche, ma dovrebbe sempre essere tenuto umido. Per resiste perfettamente alle basse temperature e preferisce l’ombra o la semi ombra. Infatti, l’acero è una pianta tipica dei sottoboschi di Cina e Giappone. Se decidiamo di metterla nei nostri balconi è proprio lì che ci sembrerà di andare.

