Stanno tornando le belle giornate. Il caldo è alle porte. Le giornate si stanno allungando e il sole batte sulle nostre finestre più forte.

Le giornate così soleggiate ci fanno tornare la voglia di stare all’aria aperta.

Chi ha il giardino ha una grande fortuna. Riuscire a viversi l’aria aperta rimanendo comunque in casa.

Ma il miglior modo per viversi gli spazi esterni è sfruttarli al massimo. I giardini e i balconi non vengono sicuramente sfruttati se vengono utilizzati come ripostigli. Durante l’inverno è inevitabile non riuscire a stargli appresso. Con il freddo dei mesi invernali l’ultima cosa a cui pensiamo è il giardino.

Ma è proprio questo il momento per tornare ad occuparcene. Sono questi i giorni in cui possiamo cominciare a sfruttare gli spazi esterni come si deve.

Serve solo un po’ di iniziativa e voglia di fare. Decorare e rendere accogliente un giardino o un balcone non è difficile.

La prima cosa da fare però è pulire e disinfettare sedie e tavolini che sono rimasti inutilizzati per mesi.

Vediamo come muoverci. Svelato l’incredibile e velocissimo effetto di questo agrume sulle sedie di plastica del giardino e come renderle splendenti.

Arancia sale grosso e acqua

Stiamo parlando dell’arancia. Questo è un agrume che per le sue proprietà acide come il limone può essere un grande alleato nella pulizia delle sedie.

Basta creare una miscela molto semplice con qualche millilitro di succo d’arancia, acqua e due cucchiai di sale grosso. Possiamo inoltre vedere in questo articolo anche un altro utilizzo geniale del sale grosso per la vita quotidiana.

Mescoliamo bene la miscela fino a renderla il più possibile omogenea. La cosa migliore è utilizzare un panno morbido, bagnarlo con la soluzione creata e cominciare a strofinare le nostre sedie di plastica.

Questa è una pratica che possiamo usare anche con i tavoli in plastica.

Come procedere

Lasciamo agire la miscela per qualche minuto prima di andare a risciacquare.

Il risultato sarà sorprendente. Sarà bellissimo riaprire il giardino e riaverlo pulito e accogliente.

In questo modo potremo sfruttare al meglio la fortuna di avere uno spazio esterno da vivere.

Il consiglio è quindi quello di evitare di buttare le arance poco mature o che non usiamo in cucina. Esistono tantissimi usi alternativi che riescono a risolverci molti piccoli problemi quotidiani.

Ecco, perciò, svelato l’incredibile e velocissimo effetto di questo agrume sulle sedie di plastica del giardino e come renderle splendenti.