Ormai l’estate sta terminando e si avvicina la stagione autunnale, di conseguenza si comincia a pianificare come decorare nuovamente i propri balconi e giardini.

Nel giardinaggio, questo mese è considerato quello della preparazione poiché bisogna predisporre il terreno ad accogliere le nostre nuove colture.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Per farlo correttamente, è fondamentale assicurarci che i semi siano in buone condizioni e concimare il terreno una settimana prima di seminare.

Ecco cosa piantare a settembre per rendere balconi e giardini rigogliosi in vista della primavera

Stiamo parlando del bellissimo narciso, una pianta rustica che si adatta facilmente a diversi ambienti, pur prediligendo quelli soleggiati.

Il periodo tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno è quello giusto per piantarne i bulbi e far crescere pian piano la nostra pianta.

I narcisi sono adatti anche a chi non ha particolare pollice verde, l’ideale sarebbe partire con la varietà bianca che è quella più semplice da coltivare.

È bene sapere che il suo bulbo si riproduce automaticamente generandone di nuovi, dovremo solo eliminare foglie e fiori secchi quando necessario.

Se decidiamo di piantarli in giardino, possiamo riporli nel terreno così che germoglino in tempo per la primavera successiva.

In questo caso i semi dovranno essere interrati a circa tre centimetri di profondità e distanziati 25 centimetri gli uni dagli altri.

Per farla crescere al meglio è consigliabile optare per una posizione protetta dai venti e non troppo soleggiata.

Se invece li piantiamo in vaso, possiamo avvicinarli così da ottenere dalla pianta un effetto più scenografico.

Non dimentichiamo di controllare sovente che il terreno non sia eccessivamente umido, per evitare che si sviluppino alla sua base malattie fungine o muffe.

Il terreno perfetto per questa pianta deve essere morbido e ben drenato mentre l’area dove posizionarlo dev’essere esposta al sole, soprattutto durante la sua fioritura.

Nel periodo di riposo vegetativo va invece spostato in un’area di mezz’ombra.

Il narciso non necessita di molta acqua, infatti durante l’inverno può bastare l’apporto idrico fornito da quella piovana.

Ovviamente durante il periodo più caldo avrà necessita di essere innaffiata più costantemente altrimenti potrebbe patirne.

Ecco cosa piantare a settembre per rendere balconi e giardini rigogliosi in vista della primavera, è sempre bene muoversi per tempo.

Ulteriori informazioni

È importante sapere che il narciso va concimato durante il periodo della fioritura, cioè in primavera e in estate.

Nel momento in cui le foglie iniziano a ingiallire, dovremo sospendere le concimazioni perché vorrà dire che la pianta sta andando in riposo vegetativo.

Approfondimento

3 fiori dalla straordinaria fioritura da seminare ad agosto per abbellire giardini e balconi