I benefici dei conti correnti a pagamento sono innumerevoli, ma potrebbero essere di troppo per alcune categorie di persone, come ad esempio gli studenti. Per loro e per tanti altri che riescono a rientrare nei limiti contrattuali di tali proposte, esistono delle soluzioni gratuite e dal canone zero. Alcune di queste sono riservate ad una particolare fascia d’età, altre invece non prevedono limiti in tal senso. Perciò, addio alle spropositate spese annuali e mensili con il conto corrente gratuito e per tutti, gestibile comodamente dall’app.

Prima di arrivare alle soluzioni è bene conoscere anche le proposte gratuite per le carte prepagate. Specie se non facciamo movimenti annuali di grosse cifre o utilizziamo la carta di rado, preferendole i contanti, il conto corrente potrebbe non essere indispensabile. Potremmo preferirgli una delle soluzioni illustrate nell’articolo “Pochi sanno dell’esistenza di queste carte prepagate con IBAN completamente gratuite e dagli incredibili vantaggi”. Dopotutto, essendo carte aventi IBAN sarà comunque possibile ricevere bonifici e, specie per i viaggiatori, alcune di queste non prevedono commissioni per prelievi in UE. I limiti di plafond e ricarica potrebbero però stare stretti alle persone un minimo più esigenti.

Addio alle spropositate spese annuali e mensili con il conto corrente gratuito e per tutti

Delle tre soluzioni proposte 2 provengono da istituti bancari italiani. Ognuna di queste è abilitata al pagamento contactless con servizi Google Pay e simili ed hanno una app dedicata. In particolare, un conto del trio è 100% online.

Intesa Sanpaolo offre un piano chiamato XME Conto che è gratuito solo per coloro che hanno meno di 35 anni e fino al compimento di questi. Tra i benefici vi è l’assenza di ogni canone relativo al conto e alla carta di debito. Inoltre, non è presente la commissione di 2 euro sui prelievi di contante agli sportelli automatici all’estero ed in Italia, rispetto al piano a pagamento. I bonifici SEPA in euro verso Italia ed UE sono gratuiti, così come quelli effettuati in filiale.

Buddybank è il conto corrente gratuito di Unicredit fatto su misura per smartphone. Anche questo prevede una carta di debito MasterCard contactless e i bonifici SEPA gratuiti. È possibile prelevare senza commissioni solo dagli sportelli ATM Unicredit, mentre potrebbero essere previste effettuando prelievi dagli altri ATM nel mondo. Non manca l’assistenza bancaria, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

N26 Standard è la soluzione gratuita 100% online di cui abbiamo già scritto nell’articolo precedentemente proposto. Prevede un costo di 10 euro per la richiesta della carta fisica e consente di spendere fino a 5.000 euro al giorno.