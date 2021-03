Abbiamo spesso sentito dire come non si debba giudicare un libro dalla copertina e quindi, in sostanza, come l’apparenza tendi spesso ad ingannare. Solitamente si parla di questo riferendosi a persone e comportamenti, ma questo non è l’unico ambito della nostra vita dove tutto ciò si rivela vero. Prendiamo infatti la nostra casa ad esempio, e di come questa sia piena di oggetti, alimenti e strumenti che siamo convinti di conoscere appieno. Eppure non è proprio così, e tra pochissimo sveleremo perché. Infatti vedremo il motivo per cui chi ha in casa la Coca-Cola deve conoscere per forza questa sua eccezionale capacità.

Molto più che un drink

Abbiamo avuto in passato l’occasione di raccontare come la Coca-Cola possa essere utilizzata in moltissime situazioni diverse, che poco hanno a che fare con la tavola. Per tutti gli interessati consigliamo di cliccare qui. Oggi continuiamo su questo filone rivelandone un altro utilizzo che, soprattutto in questi giorni caratterizzati dalle pulizie di primavera, può rivelarsi utilissimo. Andiamo a vedere di che si tratta. Infatti chi ha in casa la Coca-Cola deve conoscere per forza questa sua eccezionale capacità.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Di nuovo brillante

Nel pulire casa e dunque nell’eliminare i residui di sporco, le incrostazioni e i residui di calcare sono senza ombra di dubbio due tra le cose più difficili da levare. Difatti non parliamo di polvere che, con una passata di scopa, viene via. Parliamo di agenti resistenti che, per essere eliminati, necessitano di materiali particolari. Abbiamo sicuramente a disposizione una vasta scelta di prodotti specifici, ma oggi non vogliamo parlare di questo. Bensì ci soffermeremo su come risparmiare tempo e denaro utilizzando come sgrassatore e anticalcare la bevanda più amata dai bambini e non solo, ovvero la Coca-Cola.

Grazie alle proprietà corrosive la bevanda gassata sarà tutto quello che ci serve per ridonare al piano cottura, luogo maggiormente interessato da questi fenomeni, la lucentezza che merita. Tutto quello che dovremo fare sarà bagnare un panno con la Coca-Cola e servirci di quest’ultimo per strofinare via tutti i fastidiosi residui dai fornelli. Una volta applicata la bevanda usiamo dell’acqua, sempre con l’aiuto di un panno o di una spugna, per risciacquare il tutto. Il piano cottura sarà nuovamente lucente e brillante, e noi non avremo speso un euro in prodotti specifici per questo scopo. Provare per credere.