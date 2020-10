Spesso pensiamo che andare in analisi sia un capriccio per ricchi annoiati. Forse perché le cure psicologiche rimandano, nell’idea comune, ad un un monopolio di studi privati a pagamento. Un supporto psicologico invece, è essenziale in molti momenti della vita, indipendentemente dal proprio reddito. In questo articolo, infatti, vogliamo capire chi ha diritto allo psicologo gratis e come fare per ottenerlo. Il Ministero della Salute ha incluso l’assistenza psicologica tra le prestazioni indispensabili da erogare ai cittadini.

La gestione del servizio è però di competenza delle ASL locali che devono fare i conti con risorse molto limitate. Gli psicologi in forza alla sanità pubblica sono spesso impegnati in servizi rivolti ai malati negli ospedali o ai centri di recupero. Di conseguenza i tempi di attesa per un incontro possono essere anche molto lunghi. Le condizioni cambiano da regione a regione. Alcune ASL offrono sedute di psicoterapia con tempi d’attesa e costi ridotti analogamente a quanto avviene per le visite specialistiche. In altre realtà invece, la situazione è ben peggiore.

A chi rivolgersi

Per capire chi ha diritto allo psicologo gratis e come fare per ottenerlo dobbiamo contattare l’ASL di residenza. Purtroppo, infatti, non esiste uno standard valido ovunque e molto dipende dall’organizzazione della singola regione. Dove il servizio è attivo e consolidato, il costo della seduta non supera i 20 euro. Mentre un ciclo di otto incontri può costare 36 euro in totale. Un bel risparmio rispetto al settore privato dove una singola seduta dallo psicologo costa dai 60 ai 100 euro.

Per richiedere informazioni e prenotare una seduta dobbiamo rivolgerci al centro prenotazioni dell’ASL dopo aver richiesto un’impegnativa al proprio medico curante. Anche i consultori familiari di zona possono offrire un valido supporto psicologico. Il loro ambito di intervento riguarda, però, specifiche situazioni. Come, ad esempio, il supporto alle vittime di violenza familiare o l’aiuto contro le dipendenze da alcol o droghe.

Abbiamo visto come ottenere cure psicologiche gratuite o almeno molto economiche presso le strutture della sanità pubblica. Esistono però altre possibili alternative per accedere alla terapia psicologica senza costi. Chi fosse affetto da gravi malattie potrò trovare un servizio di supporto presso Enti o associazioni di tutela dei malati. Sempre più spesso anche le università offrono agli studenti una consulenza psicologica gratuita. Questi servizi nascono in realtà per individuare e risolvere eventuali situazioni problematiche ma sono utilissimi anche per chi necessita di un semplice supporto.

Per cicli di sedute continuative anche le strutture interne alle università potrebbero richiedere il pagamento di un contributo. Un costo che sarà sempre molto inferiore ai servizi offerti dagli studi privati. In più, considererà anche le condizioni economiche dello studente per concedere eventuali sgravi ed esenzioni. A questo proposito, consigliamo la lettura del nostro approfondimento relativo all’esenzione dalle tasse universitarie per alcune soglie ISEE.