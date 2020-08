In un recente articolo, la redazione di ProiezionidiBorsa ha analizzato le modalità di calcolo della quattordicesima mensilità per dipendenti e pensionati. Oggi andremo a comprendere come funziona il meccanismo delle quattordicesime per i beneficiari della pensione sociale. Vogliamo capire perché l’INPS ha pagato la quattordicesima 2020 solo ad alcuni pensionati e ad altri no. Innanzitutto, ricordiamo che la quattordicesima mensilità pagata ai pensionati segue logiche diverse rispetto a quella dei lavoratori. Nei contratti di lavoro subordinato, il reddito del dipendente è indicato dal RAL, cioè il reddito annuo lordo. Questa voce, a seconda dei contratti, viene ripartita in 12, 13 o 14 rate. Ma il totale non cambia. Per i pensionati, invece la quattordicesima è una mensilità aggiuntiva, un reddito ulteriore che si somma a quanto calcolato precedentemente. Capire chi ha diritto alla quattordicesima sociale dell’INPS è quindi molto importante. Vediamolo insieme.

La quattordicesima per le pensioni e quella relativa all’assegno sociale

La quattordicesima mensilità è una maggiorazione del reddito che l’INPS riconosce nel mese di luglio solo ad alcuni pensionati. Infatti, solo chi ha superato i 64 anni d’età ed ha un reddito inferiore a 2 volte il trattamento minimo ha diritto alla quattordicesima. Questo sussidio vale per le pensioni di anzianità, di vecchiaia, di reversibilità e anche per le pensioni anticipate. L’assegno sociale è un altro tipo di prestazione assistenziale erogata dall’INPS. L’assegno è pari a 458 euro mensili esentasse ed è pagato alle persone che percepiscono un reddito al di sotto della soglia minima. La legge 81/2007 individua in 5.954 e 11.908 euro le soglie massime di reddito per beneficiare dell’assegno sociale rispettivamente per single e coniugati. L’assegno sociale è una misura provvisoria, calcolata su base annua in proporzione ai redditi effettivamente percepiti. Vediamo adesso chi ha diritto alla quattordicesima sociale dell’INPS.

Chi ha diritto alla quattordicesima sociale dell’INPS

Abbiamo visto che la quattordicesima INPS è calcolata sulla base del reddito annuo. L’assegno sociale è un contributo provvisorio poiché il reddito del pensionato potrebbe variare e salire al di sopra delle soglie previste. In questo caso il beneficiario perderebbe il diritto all’assegno. Per questo motivo i pensionati sociali non hanno diritto alla quattordicesima. Ma possono beneficiare comunque di un importo aggiuntivo al proprio trattamento.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Esistono due diverse maggiorazioni. La prima pari a 12,92 euro mensili spetta agli ultrasessantacinquenni con un reddito inferiore a 6.056,96 se single o 12.653,42 euro se sposati. La seconda è di importo pari a 190,86 euro annui. E’ riservata agli ultrasettantenni con reddito inferiore a 8.370 se single o 14.259,18 euro se coniugati. Abbiamo risposto al dubbio su chi ha diritto alla quattordicesima sociale dell’INPS, e vi ricordiamo anche le altre pensioni con suddivisione in sole 13 mensilità. Si tratta, infatti, delle pensioni d’invalidità, delle pensioni di guerra e le rendite INAIL.