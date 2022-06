Ad uso abitativo, o per le vacanze, le casa in Italia e non solo hanno un valore che oscilla nel tempo e che è determinato sulla base di tanti fattori. In linea generale possiamo dire che il prezzo di mercato di una casa è dato dall’incrocio tra la domanda e l’offerta. Ovverosia, tra quanto offre chi vuole comprare, e quanto vuole invece il venditore per cedere l’immobile. Inoltre, a differenza di altri asset, nell’immobiliare sui prezzi, tra la domanda e l’offerta, c’è sempre una forbice. E quando questo differenziale si riduce al minimo si trova in genere l’accordo di compravendita.

Detto questo, vediamo come si fa a capire quando comprare un immobile è davvero conveniente, e vediamo pure quanto costa un immobile nel nostro Paese. Ovverosia, quali sono in genere tutti i fattori che poi determinano il prezzo.

Quanto costa una casa in Italia e come si fa a capire se l’investimento immobiliare è conveniente

Nel dettaglio, l’investimento immobiliare è conveniente, per chi compra, quando il prezzo per la casa è in linea con i valori di mercato. Oppure il prezzo proposto dal venditore è inferiore al valore di mercato in quanto magari ha fretta nel concludere la transazione. Per esempio, perché ha bisogno urgente di liquidità.

Inoltre, su quanto costa una casa in Italia, il prezzo, prima di tutto, dipende dalla superficie. In quanto l’unità di vendita è data dal metro quadro. In più, il prezzo dell’immobile, a parità di superficie, varia in ragione del suo stato. Ovverosia, se si tratta di un immobile nuovo oppure da ristrutturare.

Così come il prezzo varia pure in base alla zona. A parità di tutti gli altri parametri, infatti, una casa costa di più, in genere, se si trova nel centro storico di una città rispetto ad un immobile che, invece, nella stessa città è ubicato in periferia. Ed in generale in una zona che non è centrale.

Perché per chi compra una casa è sempre fondamentale la valutazione da parte di un esperto indipendente

Considerando che le dinamiche del mercato immobiliare sono particolarmente complesse, quando si acquista una casa è bene non accettare mai passivamente il prezzo che viene proposto dal venditore. È raccomandata, infatti, la perizia da parte di un esperto valutatore indipendente. Ovverosia, da parte di un valutatore immobiliare. Proprio per capire se il prezzo che è stato proposto dal venditore dell’immobile risulta essere davvero congruo e non gonfiato.

Lettura consigliata

Quando l’agenzia immobiliare non ha diritto alla provvigione