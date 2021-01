Considerato il trambusto politico in cui siamo caduti e le conseguenze negative che la crisi di Governo sta avendo sull’attuazione delle misure per contrastare la crisi, si ci chiede: “chi ha avuto la meglio dopo le dimissioni di Conte?”. Ebbene, il Presidente delle Repubblica, responsabilmente, ha chiesto a quello della Camera di verificare le condizioni per ricomporre la maggioranza. Il tutto, naturalmente, per evitare di andare alle elezioni.

Senonché, quest’ultimo ha ricevuto mandato per tastare il terreno circa la possibilità di operare ricuciture nel centro sinistra. Detto mandato esplorativo, conferito a Fico, mira, dunque, a capire se vi sia una maggioranza disposta a sostenere il nuovo Governo. Senonché, è chiaro che, in questo momento così delicato per il Paese, occorra un alto grado di responsabilità nell’assolvimento delle funzioni istituzionali.

Cosa farà il delegato

Il Presidente della Camera, quindi, inizierà la sua indagine, partendo dall’interrogare i partiti che hanno appoggiato il Governo uscente. In secondo momento, si rivolgerà alle opposizioni. Al termine del lavoro, dovrà riferire al Presidente della Repubblica, entro martedì, 2 febbraio. Quindi, si tratterà di un lavoro assai rapido. Prima di questo ulteriore tentativo, il Presidente, all’esito delle consultazioni, aveva insistito sulla necessità di trovare rapidamente una soluzione alla crisi. Infatti, non c’è da perdere tempo, considerata la situazione di indigenza sanitaria, sociale ed economica in cui versa il Paese.

Quindi, il suo primo obiettivo sarebbe quello di assicurarsi che ci siano margini per la ricomposizione della maggioranza del precedente Governo, così da dare il via ad un Conte ter. Senonché, per favorire la causa, il Movimento 5 Stelle ha riaperto il dialogo con Italia Viva, per rinvenire un accordo. In definitiva, non si sa ancora chi abbia avuto la meglio dopo le dimissioni di Conte. Ciò in quanto non si sa se sia possibile ricomporre il Governo con a capo proprio lui, considerata la posizione assunta da Italia Viva. Allo stato, appare difficile ma vediamo come andrà a finire.