Quest’oggi con i Consulenti di ProiezionidiBorsa parleremo dell’indennità per la disoccupazione agricola.

In particolare, quando presentare la domanda, quali documenti allegare. E cosa controllare.

Attenzione al termine che scade per presentare la domanda di disoccupazione agricola 2021.

Quando scade la domanda

Il termine per presentare la domanda dell’indennità di disoccupazione agricola per le giornate di disoccupazione relative al 2020 scade il 31 marzo 2021.

Pertanto, i lavoratori italiani che hanno lavorato nel settore agricolo nel 2020, ehanno versato almeno 102 contributi giornalieri nel 2020 oppure nel biennio 2019-2020, hanno diritto a ricevere l’indennità.

Tuttavia, quando le giornate di lavoro sono accreditate tutte nel 2020, il lavoratore ha diritto ad ottenere l’indennità per la disoccupazione agricola solo se ha, almeno una giornata di lavoro anche non agricola, negli anni precedenti.

Oltre ai lavoratori italiani l’indennità spetta anche agli stranieri. Purché titolari di permesso di soggiorno non stagionale. Anche se assunti con contratto di lavoro a termine.

I documenti da allegare

La domanda per la disoccupazione agricola è oramai telematica. E deve essere presentata tramite web, Patronati o contact center dell’INPS.

Deve essere accompagnata da una serie di documenti tra questi:

a) la fotocopia del documento d’identità;

b) copia del CUD, Modello 730 o Modello Unico degli ultimi due anni;

c) i dati anagrafici, i codici fiscali e le eventuali dichiarazioni dei redditi del coniuge e dei figli;

d) il Modello SR171 per i titolari di altri lavori in proprio come ad esempio i titolari di partita IVA, attività autonome o professionali in agricoltura, da compilare al momento della presentazione della domanda.

Ma oltre ai requisiti per accedere all’indennità di disoccupazione e al termine che scade il 31 marzo a cosa è importante fare attenzione?

Il lavoratore che presenta la domanda di disoccupazione deve sapere che può anche chiedere con la stessa istanza, l’Assegno per il Nucleo Familiare.

Inoltre, chi ha percepito l’indennità già nel 2020 deve controllare che l’INPS abbia correttamente applicato le detrazioni fiscali.

Perché se così non fosse, presentando la dichiarazione dei redditi tramite CAF, il lavoratore potrà tranquillamente recuperarle.

Potrà recuperare anche le eventuali spese detraibili o deducibili come le spese sanitarie, scolastiche ed assicurative.

