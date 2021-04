Chi ha acquistato una TV nuova deve assolutamente sapere questa cosa che nessuno dice mai, perché una volta che la si porta a casa ce ne accorgeremo presto. Oppure ce ne accorgiamo troppo tardi e il danno ormai è fatto. E quindi è meglio saperlo subito.

Le smart TV

Ormai in commercio sono quasi tutte smart TV ed è stato anche inserito il bonus TV che incentiva l’acquisto di queste. Quindi ora abbiamo lo smartphone e la smart TV, è tutto smart. Ma cosa significa veramente avere questo tipo di televisore? La TV funziona più o meno con il telefono quindi tramite applicazioni che bisogna scaricare, tramite una connessione internet e vari aggiornamenti del software. Insomma un altro telefono, ma più grande. Però chi ha acquistato una TV nuova deve assolutamente sapere questa cosa che nessuno dice mai.

Anche la TV ci spia

Quando uno pensa di aver risolto i problemi con il telefono, partono quelli con il televisore. Perché ricordiamoci che anche questo è collegato a internet. E cosa significa? I televisori adesso hanno integrato un sistema chiamato ACR (Automatic Content Recognition). Questo riesce a leggere i pixel di quello che stiamo guardando e quindi migliorerebbe l’esperienza televisiva, perché conosce i gusti di chi la guarda. Ma oltre a conoscere i gusti assimila anche determinate informazioni che vengono poi usate per le pubblicità personalizzate. Motivo per cui molti televisori hanno le pubblicità personalizzate. Queste compaiono però perché noi stessi abbiamo dato il consenso al trattamento dei dati.

Che cosa si può fare ora?

Quello che si può fare ora, se non si desiderano queste funzioni, è quello di disattivarle. Ogni televisore ha un modo diverso per farlo. Ad esempio per alcuni televisori bisogna andare su accordi utente e disattivare la pubblicità personalizzata, oppure termini e politiche. Insomma quello che conviene fare è cercare online il proprio modello di smart TV e vedere come disattivare queste funzioni se le abbiamo attive.

Approfondimento

Brutte notizie per i clienti di questo operatore perché si troveranno per le mani una bella truffa.