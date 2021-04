Brutte notizie per i clienti di questo operatore perché si troveranno per le mani una bella truffa, ma per fortuna se uno è ben informato la può tranquillamente evitare. Adesso che sempre più persone sono chiuse in casa le truffe e le chiamate da parte dei call center aumentano. Offerte di qui, offerte di là e di mezzo anche qualche truffa. E allora ecco spiegata la truffa e come evitarla soprattutto.

Come già accennato prima, in questo periodo molte persone sono a casa. Se prima ad esempio il pranzo si faceva a lavoro e i bambini mangiavano alla mensa della scuola, oggi invece ci si trova tutti attorno alla tavola da pranzo con mamma e papà. E la spesa quindi aumenta, le bollette di luce e gas aumentano, internet va e viene e gli operatori telefonici chiamano di continuo. Insomma un vero incubo.

La truffa di Vodafone

E proprio perché si passa più tempo in casa delle persone hanno architettato una bella truffa. Infatti queste fanno finta di essere degli operatori Vodafone e, chiamando il numero di casa, informano i vari clienti che vi sarà un cambio del piano tariffario con un aumento delle bollette.

Questo finto operatore dopo aver fatto parlare il cliente con servizio di tutela del consumatore assolutamente non reale proporrà un cambio del contratto a suo avviso più conveniente. Per fare il cambio verrà richiesto il codice di migrazione, che si trova su una vecchia bolletta o fattura, e un documento di identità.

Questo cambio però potrebbe causare dei seri problemi al cliente, che ha già un contratto con Vodafone di tot anni e può portarlo a pagare una bella penale. Ovviamente la cosa migliore da fare è riattaccare e non diffondere nessun dato.

