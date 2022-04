È l’idea più in voga del momento e tutti vogliono portarla in tavola per queste festività di Pasqua. Un modo originale di servire il dessert più amato di sempre in un involucro di cioccolato che farà venire l’acquolina in bocca solo a guardarlo. D’altronde, è già difficile resistere al classico tiramisù, figuriamoci quando arriva dentro un uovo di goloso cioccolato!

Prima di realizzare questa dolce prelibatezza, ecco altre due idee per servire dessert fatti in casa ma che sembrano di pasticceria.

Idee dolci di cucina

Sicuramente, all’appello dei dolci più buoni e semplici di tutti i tempi non può mancare la tradizionale torta di mele della nonna. Una bontà senza tempo che delizia il palato e rievoca epoche passate, vite vissute con ingredienti genuini. Ecco, una versione morbidissima con le mele frullate che piacerà ai bambini ma anche agli adulti. Altro ingrediente sempre molto apprezzato nelle preparazioni dolci è il limone. Ecco, dunque, la torta al limone che non ha bisogno del forno e si prepara in 5 minuti da provare assolutamente.

A questo punto, è giunto il momento di allacciare il grembiule e di preparare la ricetta di oggi.

Ecco l’irresistibile ricetta del tiramisù nell’uovo di Pasqua che sta facendo impazzire tutti, ma proprio tutti, in soli 10 minuti

Ingredienti per 5 persone:

1 uovo di cioccolato da 500 g (fondente o al latte);

2 uova;

2 cucchiai di zucchero;

e 2 cucchiai di marsala;

250 g di mascarpone;

3 tazzine di caffè;

100 g di savoiardi;

cacao amaro q.b.

Procedimento

Innanzitutto, preparare i caffè (meglio se amari) e versarli in una ciotola, non appena raffreddati. Con la punta di un coltello (leggermente intiepidita sul fuoco di un fornello) aprire un uovo di Pasqua, calcando le linee di giunzione. Bisognerà usare una metà dell’uovo come base del tiramisù, mentre l’altra si dovrà sciogliere a bagnomaria.

A questo punto, versare un po’ di cioccolato fuso su un piatto da portata e adagiare l’altra metà dell’uovo. In questo modo, il nostro “cestino” di cioccolato resterà ben saldo al piatto.

Una volta creata la base, si preparerà il tiramisù vero e proprio. Separare i tuorli e gli albumi. Lavorare questi ultimi con uno sbattitore, aggiungendo anche un cucchiaio di zucchero. Poi, montare a neve ferma.

Lavorare i tuorli con un cucchiaio di zucchero fino ad ottenere un composto spumoso e chiaro. Successivamente, aggiungere il mascarpone, poi, il marsala e mescolare fino ad ottenere un composto uniforme.

Unire gli albumi un po’ per volta e mescolare dal basso verso l’alto per non smontare il composto.

A questo punto, cospargere due cucchiai di crema al mascarpone sul fondo dell’uovo. Versare un po’ di cioccolato fuso, poi, ricoprire di savoiardi imbevuti di caffè e formare il primo strato del tiramisù. Spolverare con il cacao amaro e procedere in questo modo per creare altri due strati. Ci vorranno 10 minuti per dar vita a questo tiramisù speciale. Conservarlo in frigo fino a quando dovrà essere servito in tavola. Con l’irresistibile ricetta del tiramisù nell’uovo amici e parenti resteranno senza parole.