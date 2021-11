Cominciare la giornata con il piede giusto è la prima e più importante regola per essere sempre sereni e produttivi. Tutti conosciamo l’importanza di una prima colazione sostanziosa e nutriente che ci saprà saziare fino all’ora di pranzo. Per questo, si sta diffondendo sempre di più anche in Italia la colazione salata, che è un’abitudine quotidiana in altre parti del Mondo. In particolare, è dall’Estremo Oriente che arrivano gli spunti più interessanti a tavola, non soltanto per pranzo e cena, ma anche per la colazione. Vediamo in cosa consiste una delle colazioni più amate in Corea e Giappone.

Arriva da Corea e Giappone la colazione super nutriente e velocissima che ci darà energia per tutta la giornata

In Estremo Oriente la colazione è una cosa seria e spesso è vista come un vero e proprio pasto. Il fascino che Giappone e Corea esercitano anche nel mondo occidentale è ormai ovvio. Dalla televisione, alla musica, alla fashion sono tanti i prodotti orientali che stanno arrivando anche da noi. E la cucina non fa eccezione. Ed è proprio dall’Oriente che possiamo imparare a preparare una colazione nutriente, veloce e saporitissima. Si tratta dell’egg fried rice, cioè del riso fritto con le uova. Potrebbe sembrare pesante, ma in realtà è perfetta per cominciare la giornata con il piede giusto. Arriva da Corea e Giappone la colazione super nutriente e velocissima che ci darà energia per tutta la giornata. Vediamo come prepararla.

Ingredienti per il riso fritto con le uova

1 uovo fresco;

una ciotola di riso già cotto;

1 cucchiaio di olio per friggere;

verdure a piacere (facoltativo);

semi di sesamo (facoltativo);

salsa di soia.

Preparazione

La preparazione è semplicissima. Allo scopo di accorciare i tempi, dovremmo preparare del riso bollito precedentemente e poi conservarlo in frigo. Una volta preparato il riso bollito, siamo pronti per trasformarlo in riso fritto. Per prima cosa apriamo l’uovo in uno scodellino, e sbattiamolo bene con una forchetta. Poi prendiamo una padella antiaderente, e ungiamola con circa un cucchiaio di olio. Ora cuociamo l’uovo strapazzato in padella. Quando l’uovo è cotto, aggiungiamo il riso, e se vogliamo delle verdure (broccoli, cipolle, peperoni, etc.) e dei semi di sesamo. A fine cottura condiamo con della salsa di soia. Niente di più semplice. Una colazione velocissima e super nutriente.

Un piccolo consiglio

Accompagniamo la nostra colazione con un ottimo cappuccino. Anche qui i coreani hanno una ricetta da suggerirci: il cappuccino al contrario è la nuova frontiera della colazione trendy.