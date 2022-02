A voler essere cauti dovremmo concederci il beneficio del dubbio sull’esternazione della vicinanza tra Russia e Cina. Ma i fatti ci permettono quasi di osare.

Al via la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Pechino 2022. Alle 13 ora italiana, la cerimonia d’apertura. I beneinformati riferiscono della presenza in tribuna d’onore del presidente Xi Jinping al fianco del presidente russo Vladimir Putin. E la presenza fisica si sa è sempre significativa. Non a caso potremmo pensare che la Cina potrebbe approfittare del momento di grande visibilità per mostrare al Mondo l’intesa con la Russia in un momento storico delicatissimo. Ricordiamo solo che il Mare nostrum è sempre più affollato; infatti, pare siano entrate altre navi russe attraverso il canale di Suez. Però la Russia avrebbe motivato tale dispiegamento di forze per compiere delle semplici esercitazioni su larga scala. Ma il Pentagono pensa male avendo il chiodo fisso delle minacce che incombono sull’Ucraina.

Gli assenti

Alla cerimonia sono previste delle assenze e in questo caso si parlerebbe di “boicottaggio diplomatico” che sarebbe motivato dalla scarsa sensibilità della Cina ai diritti umani. Sembrerebbe che per tale motivo, alcuni Paesi non avrebbero inviato i propri rappresentanti. Tra gli altri gli USA, la Gran Bretagna, il Belgio, l’Australia. Per citarne alcuni. E il boccone pare essere indigesto alla Cina che avrebbe definito la decisione di questi Paesi come «una scelta politica». L’Italia, cui diamo atto di saper essere all’occorrenza filo-russa, filo-cinese, filo-americana, sarà presente con l’ambasciatore Luca Ferrari. Valentina Vezzali, sottosegretaria allo Sport, non potrà esserci perché positiva al Covid. Le assenze delle cariche politiche altrui però, nulla hanno a che vedere con gli sportivi delle varie nazionalità che saranno regolarmente presenti e in competizione.

Il sodalizio Russia Cina alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022

Oggi la cerimonia di apertura sarà aperta dalla Grecia e a seguire gli altri Paesi in elenco. A chiudere sarà la Cina, preceduta dall’Italia che ospiterà la prossima edizione nel 2026. Al timone del team italiano ci sarà Michela Moioli, snowboarder vincitrice dell’oro olimpico a PyeongChang 2018 (Corea del Sud).

Dove vedere le Olimpiadi

La cerimonia d’apertura sarà trasmessa in chiaro su Rai 2 a partire dalle 12.55 e sui canali Eurosport di Sky (210 e 211). A pagamento invece si potrà seguire sui canali streaming DAZN, Amazon Prime Video, Discovery+, Now tv e Tim Vision.

L’augurio è che possa trionfare la sana competizione sportiva e scalzare l’alone geopolitico che si respira nell’aria cinese. La Repubblica Popolare infatti pare approfittare dell’occasione per mostrare al Mondo il sodalizio Russia Cina alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022.