4 orologi che usano i piloti dell’aeronautica e 2 nuovi modelli Breguet per il 2023

Gli orologi che usano i piloti dell’aeronautica sono solitamente più grandi e hanno numeri ben leggibili. Sono molto ricercati dagli appassionati, ogni anno escono nuovi modelli sempre più tecnologici. Ecco una breve rassegna.

Corona grande a forma di cipolla, robusto cinturino, funzioni GMT e cronografo con tachimetro, sono queste le caratteristiche degli orologi più amati dai piloti. Resistenti alla forza G, possono avere bussola, altimetri e vari timer. Nel 2023 la maison Breguet ha proposto due novità che si rifanno agli anni Cinquanta e Sessanta. Ma sono diversi i marchi specializzati in questo tipo di prodotti.

Gli orologi della Hamilton per esempio sono affidabili e molto ricercati per via della loro precisione. Il modello Khaki Aviation Coverter Auto Chrono ha un prezzo di 2.300 euro, lo caratterizza una lunetta girevole bidirezionale che permette di effettuare calcoli complicati in poco tempo. È dotato di un movimento H -21-Si, spirale in silicio, cassa 44 mm. Il quadrante blu gli conferisce un’eleganza unica. Il modello Victorinox Swiss Army Airboss Mechanical ha un prezzo di 995 euro, calcolatore circolare e funzione Military Time, è altamente affidabile e preciso. Utilizza una tecnologia Super-LumiNova, può essere letto facilmente anche al buio. È un vero omaggio agli orologi da aviatore del passato e le funzionalità sono esclusive.

Ottimo rapporto qualità-prezzo

Tra i 4 orologi che usano i piloti dell’aeronautica e che sono apprezzati dagli appassionati in genere, un posto importante è occupato dal Citizen Sky Promaster. Ha un ottimo rapporto qualità-prezzo, il costo è di 599 euro, ma esistono edizioni speciali analogiche e digitali che hanno una discreta potenza, averlo in volo è una sicurezza. Cassa Inox con diametro 45,4 mm, all’interno si trova un movimento Citizen protetto da un cristallo zaffiro antiriflesso.

Per chi vuole portare a casa un vero affare, si può consigliare l’orologio record di vendite G-Shock Gravitymaster GW 3000M che costa appena 299 euro. Cassa grande con cronografo di precisione, mantiene il giusto orario nonostante le sollecitazioni elevate della forza G tipica delle corse aeree. Il cinturino è in resina nera e il quadrante è arancione. Un vero orologio da battaglia.

4 orologi che usano i piloti dell’aeronautica e 2 new entry

La maison Breguet ha presentato quest’anno due nuovi modelli che si rifanno agli orologi dell’aeronautica degli anni Cinquanta e Sessanta e che otterranno sicuramente grandissimo successo. Il Type 20 2057 ha una cassa in acciaio maggiorata di 42 mm e uno spessore di 14,1 mm. Resiste all’acqua fino a 100 metri e nonostante sia apprezzato dai piloti può essere indossato in tutte le occasioni.

Il modello Type XX 2067 è in acciaio e ha un movimento a carica automatica con la spirale in silicio. Ha contatori aggiuntivi dei 15 minuti e delle 12 ore, la lunetta rotante graduata bidirezionale e indici e lancette luminescenti. Diametro 42 mm, è impermeabile fino a 100 metri. Il loro prezzo è di 19.400 euro e sono già disponibili in commercio.