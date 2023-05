Aiutare fegato, reni e pancreas in un colpo solo: il prezioso alleato dai tempi dell’antico Egitto

Dovremmo pensare ogni giorno alla nostra salute, cercando un modo, ad esempio, per aiutare fegato, reni e pancreas in un colpo solo con un ortaggio incredibilmente prezioso. Lo è da sempre, dai tempi dell’antico Egitto.

Dalle cronache e dai testi storici non arrivano solo racconti di episodi e trattati politici, ma anche qualche curiosità culinaria, di corte, aspetti che non ci si aspetterebbe mai. Uno di questi riguarda un ortaggio molto prezioso per la nostra salute.

Con questo prodotto della natura si potrebbero aiutare fegato, reni e pancreas in un colpo solo grazie ai suoi nutrienti, alle vitamine e ai sali minerali che possiede. Stiamo parlando del carciofo. Pensate che era ritenuto prodigioso già nell’antico Egitto, da Greci e Romani, ma per secoli non se ne parlò più. Almeno fino a quando Caterina de’ Medici decise di introdurlo nelle ricette francesi.

Si racconta che da quel momento, il carciofo divenne alimento caratteristico dei nobili. Ma quali caratteristiche ha? Chi ne era ghiotto tra i personaggi storici? Cerchiamo di capire tutto questo con le informazioni che sono state tramandate fino ad oggi.

Aiutare fegato, reni e pancreas in un colpo solo: il carciofo potrebbe essere l’ortaggio perfetto

Da alcune fonti sembrerebbe che la sovrana francese amasse avere sempre a tavola una piccola montagna di carciofi. Ne era talmente ghiotta che i servitori dovevano combattere a volte con diversi suoi problemi di salute come la pancia gonfia. Non sappiamo se questo sia effettivamente vero, ma quello che è certo è che il carciofo possiede molte qualità.

Il carciofo è una pianta che appartiene alla famiglia delle Asteraceae ed è considerato un ortaggio. È presente in due momenti dell’anno: in autunno e in primavera. Potrebbe essere facilmente disponibile sul mercato dal mese di ottobre a quello di giugno.

Secondo l’autorevole sito Humanitas, sappiamo che contiene solamente 47 calorie per 100 g di prodotto. Contiene molta acqua, il 49% di proteine, il 43% di carboidrati e l’8% di lipidi. Inoltre. presenta molte fibre, vitamina C, E, A e K. I sali minerali sono presenti in gran numero, soprattutto il potassio, fosforo, magnesio e calcio.

Tra i benefici possiamo prendere in considerazione una migliore funzionalità dell’intestino, l’effetto diuretico, la riduzione del colesterolo, ma ha anche proprietà antiossidanti che fanno bene alla circolazione, al cervello e al cuore.

Quindi, è un ortaggio molto prezioso per disturbi al fegato, ai reni, può prevenire la formazione di calcoli renali in particolare, e pancreas. Naturalmente, solo un nutrizionista può indicare le giuste quantità. Il carciofo può interferire con alcuni medicinali, specialmente diuretici.

Personaggi storici ghiotti dell’ortaggio

Dai tempi di Greci e Romani, passando per l’Egitto e, quindi, dagli Arabi, il carciofo è sempre stato considerato un alimento prezioso. Dopo secoli bui, ha visto di nuovo la luce con Caterina de’ Medici, ma pare che anche Caravaggio li amasse follemente.

Dal Rinascimento in poi, fu un piatto sempre particolarmente apprezzato. Tanto che molti poeti e scrittori lo presero come riferimento per dedicargli sonetti e poesie. Italo Calvino faceva uso dell’espressione “opera carciofo”, per indicarne la complessità.

Lo stesso Pablo Neruda non riuscì a fare a meno di dedicargli una poesia nella quale lo descrive come un guerriero dal cuore dolce che finisce nella pentola per poter dare a noi tutti i suoi nutrienti e la sua forza.