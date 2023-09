Chi è Fabrizio Romano, il giornalista sportivo vincitore del Global Soccer Award, e quanto guadagna coi social

Fabrizio Romano è un giornalista di talento specializzato in calciomercato. Dai post su Twitter (l’attuale X) ricaverebbe una fortuna. Ma quanto nello specifico? Scopriamo i suoi incassi mensili, che sono altissimi.

Fabrizio Romano è un ragazzo che fa dello sport il suo pane quotidiano. Quando c’è una notizia di un trasferimento o una trattativa in vista, stiamo pur certi che il suo post è dietro l’angolo. Al giorno d’oggi ha già una carriera brillante alle spalle, nonostante i suoi 30 anni. Del calcio sa praticamente tutto e aggiorna costantemente il profilo social per condividere le informazioni coi follower. Proprio grazie alle nuove piattaforme, avrebbe ammesso di guadagnare davvero tanto. Molto di più che con i media tradizionali. Ma chi è Fabrizio Romano, il giornalista sportivo che fa interagire miliardi di utenti grazie ai suoi post? E quanto guadagna ogni mese?

Chi è Fabrizio Romano, il giornalista sportivo con l’account più influente

Un recente studio di Notus ha proclamato il profilo X di Fabrizio Romano come quello col maggior numero d’interazioni. Merito, probabilmente, del periodo che ha condotto alla fase conclusiva del calciomercato, verso la fine dell’agosto scorso. Il giovane napoletano vanta quasi 19 milioni di follower sulla piattaforma di Musk, mentre sono più di 24 milioni quelli di Instagram. Ma facciamo un passo indietro e analizziamone la carriera.

Romano nasce nel capoluogo campano il 21 febbraio 1993. Appassionato di calcio fin da giovanissimo, a soli sedici anni inizia a scrivere di sport. Due anni dopo diventa giornalista pubblicista e nel 2013 lavora per Sky Sport. Per cinque anni offre i suoi servizi esclusivamente all’emittente britannica, prima di iniziare la collaborazione col quotidiano The Guardian. Un primo picco nella carriera lo raggiunge nel 2022, quando finisce nella lista di Forbes dei trenta giovani giornalisti più influenti d’Europa. Lo stesso anno vince il Globe Soccer Award come miglior giornalista sportivo dell’anno. Da poco avrebbe lasciato Sky Sport, per proseguire l’avventura da giornalista indipendente.

Gli incassi, grazie ai social media, sono impressionanti

Anche se per sua stessa ammissione non si definirebbe un ragazzo ricco, i guadagni di Romano farebbero invidia a molti. La sua ossessione per il Mondo del pallone gli fa passare tante ore davanti allo smartphone. Uno stile di vita che, però, ha dato i suoi frutti. Infatti, alcune indiscrezioni dei media britannici vedrebbero l’italiano intascare circa 80.000 euro ogni mese. Questa cifra, peraltro, si riferirebbe unicamente ai post su X. Si può solo immaginare, perciò, quanto possa arrotondare grazie alla popolarità e ai contenuti sugli altri canali della rete.