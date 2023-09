Solo 3 azioni hanno fatto guadagnare soldi sul Ftse Mib travolto dagli orsi: dove sono dirette?

La giornata di Borsa del Ftse Mib è stata tutta al ribasso e ha chiuso sui minimi con un ribasso di circa l’1,8%. Non deve, quindi, sorprendere che ben 37 tra le 40 Blue Chips abbiano chiuso in territorio negativo. Infatti, solo 3 azioni hanno fatto guadagnare soldi sul Ftse Mib travolto dagli orsi. Le tre azioni che si sono distinte sono Unicredit, Banco BPM e Amplifon. Dove potrebbero essere dirette queste azioni?

Solo 3 azioni hanno fatto guadagnare soldi sul Ftse Mib travolto dagli orsi con Unicredit che è volato con un rialzo oltre il 2%: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Unicredit (MIL:UCG) ha chiuso la seduta del 21 settembre in rialzo del 2,45% rispetto alla seduta precedente, a quota 23,665 €.

Continuano a correre le quotazioni di Unicredit che travolge la resistenza localizzata in prossimità dei massimi annuali che già in passato aveva frenato l’ascesa del titolo. Il superamento della resistenza potrebbe spingere le quotazioni verso area 25 €.

I ribassisti, invece, potrebbero riprendere il sopravvento nel caso di una chiusura giornaliera inferiore a 23,49 €. In questo caso In caso il prezzo di Unicredit potrebbe nuovamente andare a toccare area 21 €.

Le azioni Banco BPM rompono gli indugi e accelerano al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Banco BPM (MIL:BAMI) ha chiuso la seduta del 21 settembre in area 4,657 €, in rialzo del 1,73% rispetto alla seduta precedente.

Le quotazioni sono arrivate al cospetto di un’area di resistenza molto importante collocata a 4,537 € e l’hanno travolta dando un segnale di forza molto importante. Si potrebbero, quindi, aprire le porte a una continuazione del rialzo secondo lo scenario mostrato in figura.

I ribassisti, invece, potrebbero riprendere il controllo della tendenza in corso nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 4,537 €.

Le azioni Amplifon continuano a correre: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Amplifon (MIL:AMP) ha chiuso la seduta del 21 settembre a quota 30,44 €, in rialzo dello 0,30% rispetto alla seduta precedente.

Si conferma il segnale rialzista sul grafico della società leader nel settore degli apparecchi acustici. Le quotazioni, infatti, hanno rotto al rialzo la resistenza in area 29,82 € aprendo le porte a una continuazione secondo lo scenario mostrato in figura. Da notare che era da marzo che non si registrava sul titolo un rialzo così importante.

Un chiaro segnale ribassista, invece, potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera inferiore a 29,82 €. In questo caso le quotazioni potrebbero accelerare al ribasso avendo come ancora di salvezza area 28 €, un livello che già in passato aveva frenato la discesa del titolo.

