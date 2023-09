Stipendio da record per Spalletti, quanto guadagnerà veramente il nuovo CT della Nazionale e quanto guadagna un allenatore di calcio

Stipendio da sogno e investimenti da capogiro per il nuovo CT della Nazionale. Ecco quanto guadagnerà veramente Spalletti, come investe i suoi milioni e come puoi seguire le sue orme.

Luciano Spalletti è il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio. Dopo aver guidato squadre come Roma, Zenit, Inter e Napoli, il tecnico toscano ha accettato la sfida di sostituire Roberto Mancini, passato a guidare la nazionale dell’Arabia Saudita. Ma quanto guadagnerà Spalletti per allenare gli Azzurri? Come investe i milioni guadagnati da allenatore e soprattutto, come si può iniziare una carriera da allenatore di calcio?

Stipendio da record per Spalletti, ecco a quanto ammonta il suo ingaggio

Spalletti è rimasto disoccupato solo per pochi mesi. Dopo avere vinto lo scudetto con il Napoli e poi avere dato le dimissioni, dal 1° settembre sarà allenatore della Nazionale. Secondo le indiscrezioni Luciano Spalletti percepirà uno stipendio annuo di circa 3 milioni netti a stagione. Il contratto prevede una data di scadenza alla fine del 2026 l’anno dei prossimi Mondiali di calcio. Quindi l’ingaggio totale dovrebbe essere attorno ai 9 milioni di euro per 3 anni.

Ma come investe i suoi soldi il nuovo allenatore della Nazionale? Spalletti ha una passione per il padel, uno sport simile al tennis che si gioca in un campo chiuso da pareti. Il CT ha infatti costruito un centro sportivo dedicato al padel a due passi da Certaldo, provincia di Firenze, dove vive con la sua famiglia. Inoltre, Spalletti ha investito in immobili, ha un agriturismo e una società agricola che produce vino di qualità.

Come si diventa e quanto si guadagna

L’allenatore di calcio è un mestiere molto ben retribuito, ma come si può seguire le orme di Spalletti e dei suoi colleghi? Per diventare allenatore di calcio bisogna seguire un percorso formativo che prevede diversi livelli di abilitazione. Ogni abilitazione richiede il superamento di un corso teorico-pratico e di un esame finale.

Ma quanto si guadagna facendo l’allenatore? Ovviamente dipende dal livello e dalla categoria in cui si opera. I guadagni sono mediamente di 500 euro al mese per gli un allenatore di calcio della categoria Allievi. L’ingaggio sale a 1.500 euro al mese per i Dilettanti e a 5.000 euro al mese per la Serie C. Un allenatore guadagna in media 25.000 euro al mese per la Serie B e circa 100.000 euro al mese per la Serie A. Però per arrivare allo stipendio da record per Spalletti occorre vincere e allenare le squadre super top