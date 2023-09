Elettra Lamborghini: a fronte della polemica su chi vive con 1.500 euro al mese, a quanti soldi ammonta il patrimonio della cantante e influencer?

La giurata di Italia’s Got Talent ha commesso uno scivolone niente male. Ecco a quanto ammonta la ricchezza della cantante e il motivo delle esternazioni che han fatto infuriare il web, a ridosso della promozione del suo ultimo album Elettraron.

Elettra Lamborghini, non molto tempo fa, ha fatto letteralmente indignare il web, con affermazioni che a molti sono sembrate completamente avulse dalla realtà della gente comune. La cantante ha affermato, in realtà, che stima chi riesce vivere con sole 1.500 euro al mese, ma che per lei sarebbe un dramma, in poche parole. E lo ha detto, probabilmente, senza rendersi conto che uno stipendio di tale importo è già considerato una piccola fortuna per la maggioranza delle persone.

Insomma, uno scivolone che ha lasciato il segno per Elettra Lamborghini: a fronte della polemica, a questo punto, molti vorrebbero sapere a quanto ammonta il patrimonio della ricca ereditiera. Così, tanto per provare a contestualizzare le sue parole, mettendosi nei panni di una che 1500 euro, probabilmente, le spende per un solo capo di abbigliamento. Dopo il suo secondo album, Elettraron, la rampolla della famiglia fondatrice della famosa casa automobilistica, ha ripreso il suo posto nella giuria di Italia’s Got Talent.

Elettra Lamborghini e la polemica su uno stipendio da 1.500 euro, ecco come ha argomentato

Nel raccontare, in un’intervista, quelli che saranno i suoi progetti futuri, la cantante e showgirl si è lasciata andare anche a considerazioni sulla sua vita privata e sul suo rapporto col denaro. Sposata con il dj Afrojack, la sua è una vita da sogno, fatta di voli tra l’Italia e Miami, tour musicali e luci della ribalta. Nonostante le buone intenzioni, lo scivolone della Lamborghini c’è stato. Alla domanda su cosa la faccia stare bene, la star ha risposto: mi fa star bene la sensazione di poter fare tutto ciò che voglio.

La furia del web contro la Lamborghini e la promozione di Elettraron

Da qui, la pena e la stima per chi campa con sole 1.500 euro al mese, perché per lei sarebbe una trappola. Tra i suoi fans, ricordiamolo, esistono anche intere famiglie che si mantengono con quella cifra, se non anche meno. È ovvio che l’affermazione dell’ereditiera ha lasciato l’amaro in bocca a molti dei suoi seguaci, che non hanno esitato ad attaccarla sui suoi account social. Eppure, ricordiamoci che Elettra Lamborghini sta promuovendo il suo ultimo album Elettraron. Sarà un caso? Qualcuno diceva “se ne parli pure male, purché se ne parli”.

A quanti soldi ammonta il patrimonio di Elettra Lamborghini

Ereditiera, cantante, star dei reality e del web: la Lamborghini, oltre ad impegnarsi in prima persona per l’incremento del suo patrimonio personale, vien da dire, non ha mai conosciuto la povertà. Sicuramente, tra le star televisive nostrane, è una delle più pagate. La nipote di Ferruccio Lamborghini, ha raggiunto la notorietà con gli spettacoli internazionali Super Shore e Geordie Shore all’età di 22 anni. Giudice di The Voice Italia, ha fatto discutere anche con la sua vivace partecipazione al Grande Fratello Vip. Con Ex On The Beach Italia è stata consacrata come diva del reality. Ad oggi, il suo patrimonio personale è stimato 10 milioni di euro.

Lettura consigliata

Evasione fiscale: ecco 3 modi in cui il Fisco scopre chi non paga le tasse