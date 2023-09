Case, negozi, uffici in vendita dell’INAIL a prezzi incredibili: ecco come fare grandi affari anche a Milano e Roma!

Per chi vuole investire i propri risparmi e sta cercando offerte vantaggiose, ecco delle occasioni imperdibili. Però è necessario affrettarsi in quanto l’offerta è limitata! Case, negozi, uffici in vendita dell’INAIL a prezzi incredibili. Facciamo prima una premessa.

In un periodo come questo in cui l’inflazione è ancora elevata, tenere i propri soldi fermi su un conto non è proprio una scelta saggia. A causa dell’inflazione infatti anche i nostri risparmi vengono colpiti, perdendo il loro valore. Tenere pertanto i soldi sul conto in questo periodo non è conveniente in quanto i tassi d’interesse sono piuttosto bassi e renderebbero quasi zero. Senza parlare dell’imposta di bollo da pagare annualmente sui conti correnti delle persone fisiche superiori a 5.000 euro.

Se invece intendiamo far crescere i nostri risparmi o mantenere il loro valore, è necessario investirli in strumenti finanziari diversificati o in immobili. A seconda della nostra propensione al rischio, potremmo pertanto decidere quale sia la scelta migliore per noi. Per molti la scelta d’investimento più sicura è quella sul mattone, considerato da molti il bene rifugio per eccellenza. Gli investimenti immobiliari possono essere particolarmente redditizi, soprattutto quando si trova una buona occasione. Il mercato immobiliare infatti è molto vasto così come l’offerta, basta solo saper cercare. Possono infatti trovarsi case a prezzi davvero imbattibili in numerose località turistiche. Ad esempio in Sardegna, in particolare ad Orosei, possono trovarsi case all’asta anche a 43.000 euro.

Case,negozi in vendita dell’INAIL a prezzi incredibili. Occhio perché il tempo è poco!

Acquistare all’asta può essere davvero un ottimo affare in quanto potremmo aggiudicarci un bene ad un prezzo molto più basso rispetto ai prezzi di mercato. Se poi è un Ente a mettere i propri immobili all’asta, si potrebbe fare davvero un grande affare. Tra il 19 e il 29 settembre cominciano le aste immobiliari di immobili di proprietà dell’INAIL. L’Ente ha comunicato la vendita di ben 94 lotti per un totale di 94 unità immobiliari ad uso residenziale e commerciale libere e occupate.

Gli immobili in vendita si trovano in Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Umbria e Veneto. Per garantire la trasparenza, le vendite avverranno mediante procedure basate sul meccanismo dell’asta pubblica che sarà gestita dal Notariato. In questo modo potremmo trovare case in vendita dell’INAIL a prezzi incredibili.

Come avverrà l’asta

Nel bando di vendita vengono indicate le tipologie d’asta. In particolare l’Asta Principale senza incanto che consiste nella presentazione di offerte segrete, cartacee, digitali o cartacee digitalizzate innanzi al Notaio banditore o periferico. L’offerta dovrà essere d’importo almeno pari al prezzo base d’Asta indicato nell’elenco lotti. Si aggiudicherà il lotto il soggetto che avrà presentato un’offerta valida di valore più elevato. Qualora il lotto non venga aggiudicato in Asta Principale, si terrà l’Asta Residuale che consiste in offerte segrete, cartacee, digitali o cartacee digitalizzate. Anche in questo caso l’offerta dovrà essere d’importo almeno pari a quello indicato al prezzo base d’Asta Residuale.

Tra le case messe all’asta vi sono diverse abitazioni di diversa metratura, box auto, uffici, negozi. Le occasioni sono davvero tante, come ad esempio un appartamento a Roma di 63 mq a 90.000 euro, composto da 3 locali e servizi. Mentre salendo un po’ di prezzo, vi è un appartamento di 64 mq circa più una cantina. A Milano, tra i lotti all’asta, spicca questo negozio di oltre 80 mq ad euro 125.000. Rimanendo sempre in Lombardia, in particolare a Cremona, si può acquistare con 119.000 euro un immobile libero ad uso abitazione di ben 128 mq più cantina. Le occasioni sono davvero tante, basta solo consultare l’elenco dei lotti, accedendo al sito dell’INAIL.