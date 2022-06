Nell’ultimo anno il titolo RAI Way, nonostante una performance del -0,19%, è stato il migliore del suo settore di riferimento nel quale spicca il titolo MFE B. Questa forza relativa potrebbe avere creato le condizioni per interessanti sviluppi futuri. Quindi, le azioni RAI Way potrebbero essere nuovamente pronte per attaccare i massimi storici.

Attualmente la proiezione in corso è ribassista, e non ha più ostacoli lungo il cammino che porta all’obiettivo più probabile in area 4,89 euro (I obiettivo di prezzo).

La mancata tenuta di questo livello potrebbe spingere al ribasso verso area 3,82 euro. La massima estensione ribassista, invece, potrebbe collocarsi in area 2,75 euro.

Al rialzo non si possono ancora calcolare gli obiettivi di una possibile inversione. Possiamo solo dire che una forte indicazione in tal senso potrebbe arrivare da una chiusura settimanale superiore a 5,551 euro.

La valutazione del titolo RAI Way

Dal punto di vista della valutazione dei multipli di mercato il titolo risulta essere sopravvalutato. La società, infatti, presenta multipli degli utili elevati: 21,96 volte il suo utile netto per azione stimato per l’esercizio in corso. Non solo, anche il Price to Book ratio e il PEG esprime sopravvalutazione rispetto alla media dei competitors. Infine, sulla base delle quotazioni attuali, la società ha un livello di valutazione particolarmente elevato in termini di “enterprise value”.

Tra gli aspetti positivi ricordiamo il rapporto EBITDA/fatturato dell’azienda che è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse.

Secondo quanto riportato sulle riviste specializzate, il giudizio complessivo degli analisti è quello di un consenso medio accumulare e un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 25% circa.

Per il resto se da un lato il titolo non presenta criticità, dall’altro non presenta particolari aspetti di eccellenza che possano incentivare un investimento. Fa eccezione il dividendo distribuito da RAI Way. Il suo rendimento, infatti, è stato in costante crescita negli ultimi anni e allo stato attuale si aggira intorno al 4,5%.

Le azioni RAI Way potrebbero essere nuovamente pronte per attaccare i massimi storici: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario RAI Way (MIL:RWAY) ha chiuso la seduta del 15 giugno a 5,19 euro, in rialzo dell’1,67% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

