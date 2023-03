Papa Giovanni XXIII: 7 cose che molti non sanno sul Papa Buono, il Santo di Sotto il Monte

Papa Giovanni XXIII è ricordato come Papa Buono per la particolare dolcezza del suo carattere anche se in realtà era risoluto e determinato. Divenuto Santo il 27 aprile 2014 Papa Roncalli è amato in tutto il Mondo.

Della vita si sa poco anche se tutti ricordiamo il celebre discorso della Luna pronunciato a braccio, senza alcuna scritta nel 1962. Le parole “Date una carezza ai vostri bambini e dite che è la carezza del Papa” rimarranno per sempre nel cuore di tutte le generazioni di credenti. Scopriamo insieme alcune curiosità ed aneddoti del Santo passato alla storia come Papa Buono.

Papa Giovanni XXIII: 7 curiosità da scoprire

Papa Roncalli nacque nel 1881 esattamente un mese prima di Natale il 25 novembre in una frazione del paesino di Sotto il Monte nel bergamasco. Aveva dodici fratelli. Il suo pontificato fu breve, non durò neppure cinque anni ma fu una vera ventata d’aria fresca per la Chiesa. Il Papa Buono aveva un grande talento diplomatico, infatti, quando era già vescovo, fu inviato come “visitatore apostolico” in Bulgaria. Successivamente fu Delegato apostolico in Turchia e in Grecia. Promosse il dialogo fra i governi, la Chiesa Cattolica e quella Ortodossa.

L’Angelo di Istambul

Quando scoppiò la Seconda Guerra Mondiale si trovava in Turchia che era neutrale. Si prodigò per molti esuli ebrei. Venne per questo soprannominato “l’Angelo di Istanbul”. Aveva stretto una salda amicizia con l’ambasciatore tedesco a Istanbul. Ottenne ventimila certificati di espatrio per ebrei, di passaggio in Turchia, diretti in Terrasanta che quindi figuravano come pellegrini tedeschi.

Il nome di Papa Giovanni XXIII

Nel 1400 c’era già stato un Papa Giovanni XXIII. Costui era Baldassarre Cossa etichettato con l’antipapa. Erano secoli burrascosi con lotte intestine della Chiesa. Prendendo questo nome, al secolo Angelo Roncalli, è come se avesse cancellato quel brutto periodo.

Era goloso di polenta

Le suore che gli preparavano il pranzo riferirono che era goloso di formaggio soprattutto taleggio e stracchino. Adorava, inoltre, la polenta da buon bergamasco. Le origini di Papa Giovanni XXIII erano contadine e mangiare un piatto di polenta, probabilmente lo riportava alla sua infanzia.

Conclave lampo

Dopo solo due scrutini Angelo Roncalli fu eletto Papa. All’epoca aveva 77 anni ed in molti pensarono ad un papato breve di transizione. Probabilmente però non avevano fatto i conti con il carattere dell’allora pontefice.

Il primo Natale da Papa

Il primo Natale da Papa lo trascorse fra i bambini malati dell’Ospedale Bambini Gesù di Roma. Della sua visita non diede alcun preavviso. A Santo Stefano andò in visita al carcere Regina Coeli e incontrò di persona i detenuti.

Un Papa rivoluzionario

Papa Giovanni XXIII a tre mesi dalla sua proclamazione indisse il Concilio Ecumenico Vaticano II-potremmo dire- gli Stati generali della Chiesa. Inoltre fu il primo papa a nominare un cardinale giapponese, uno filippino ed uno proveniente dalla Tanzania. Ecco alcuni aneddoti di Papa Giovanni XXIII e le 7 cose da sapere.