Anni fa si riteneva che le cinquantenni non dovessero più portare i capelli lunghi, perché non adatti ad un viso non più giovane. Per fortuna oggi non è più un tabù, infatti le donne comuni e non che sfoggiano i loro bellissimi capelli lunghi anche a 50 anni sono ovunque e bellissime. Tra le stelle, ricordiamo i capelli lunghi di Demi Moore e di altre star come Jennifer Lopez, Janet Seymour, Judy Collins e Lynda Carter.

Chi dice che le donne a cinquant’anni sono brutte coi capelli lunghi si sbaglia, ecco come portarli e acconciarli per essere sempre alla moda.

Se si seguono i consigli giusti possiamo sfoggiare tranquillamente i capelli lunghi e sentirci a nostro agio. In effetti, non c’è una regola che vale per tutte, perché molto dipende dalla forma del viso, dal colore della pelle, dalla texture e a quanto tempo abbiamo a disposizione per la cura dei nostri capelli. A cinquant’anni i capelli si assottigliano e diventano più fragili, quindi è necessario aumentare la la loro cura, specialmente se sono lunghi.

Frangia e ciuffo

La frangia è tornata di moda e assieme al ciuffo completa il capello lungo, incorniciando il volto e coprendo le piccole ricrescite di capelli bianchi. Frangia e ciuffo, inoltre, con i capelli lunghi contribuiscono a ringiovanire il viso.

Capelli lunghi scalati

Se si hanno già i capelli lunghi, un’ottima soluzione è quella di scalarli per riempire eventuali spazi vuoti dove c’è una caduta di capelli, oppure per aumentare il volume della chioma quando questa è sottile e fragile.

I capelli grigi

Il colore grigio è molto in voga anche sui capelli lunghi. Per molte donne il grigio ha sostituito il nero effettuando un cambiamento radicale. Affinché i capelli grigi risultino gradevoli, devono essere distribuiti uniformemente sul cuoio capelluto, sia sulle radici che sulla nuca. I capelli grigi stanno bene a coloro che hanno un incarnato chiaro oppure olivastro. Un idea molto carina per essere alla moda è screziarli con un po’ di lilla, di azzurro o di biondo.