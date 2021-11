Le banane sono un frutto golosissimo che ormai troviamo nei banconi del supermercato tutto l’anno. Sono originarie della lontana Malesia, ma ormai hanno conquistato davvero tutto il Mondo.

Fanno così bene all’organismo perché sono un vero e proprio concentrato di sostanze benefiche.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Le banane, infatti, contengono vitamine (come l’importantissima vitamina C), minerali preziosi (in particolare il potassio), fibre e fitosteroli. Tutte queste caratteristiche fanno sì che la banana sia un frutto davvero vantaggioso per la salute del nostro organismo.

Normalmente siamo abituati a mangiarne solo il frutto, gettando nel cestino la buccia. In realtà, però, ci mangeremmo le mani se solo sapessimo per quante situazioni sarebbe utile la buccia delle banane. Una di queste non l’avremmo davvero mai immaginata. Scopriamo subito di cosa si tratta.

Chi butta le bucce di banane se ne pentirà amaramente perché valgono oro per queste preziosissime capacità

La banana è uno dei frutti più amati da adulti e bambini. Ad essere sinceri, l’unico aspetto negativo delle banane è che, se non vengono consumate in fretta, diventano nere. Fortunatamente, però, ecco il segreto infallibile per non far annerire le banane e mantenerle in ottimo stato per più tempo possibile.

È anche vero che, generalmente, questo problema non esiste perché vanno a ruba, soprattutto se ci sono in casa dei bambini. In più, da oggi, scopriremo perché è importante imparare a riciclare le bucce di banane per risolvere 3 problemi casalinghi.

A questo non ci avremmo mai pensato

Pochi lo sanno, ma le bucce di banane sono un ottimo rimedio per intenerire la carne. Sembra incredibile, ma se aggiungiamo un po’ di buccia di banana nella padella in cui stiamo cuocendo la carne, quest’ultima resterà incredibilmente morbida. Ovviamente, questo trucchetto funzionerà soprattutto con la carne priva di pelle e di ossa. Cogliamo l’occasione per dire che pochi conoscono questo taglio di carne squisito quanto la fiorentina ma molto più economico e conveniente.

Ricordiamo che prima di utilizzare questa parte della banana è bene pulirla accuratamente, ma non è tutto.

L’argento finalmente brillerà e non avrà più macchie

Ecco un’altra funzione poco conosciuta della buccia di banana. Quest’ultima, infatti, sarebbe in grado di pulire perfettamente l’argento. Basterà sfregare la parte interna della buccia sull’argenteria per rimuovere lo sporco dagli oggetti. Potremo eseguire il procedimento più volte, finché non avremo ottenuto il risultato sperato.

Un toccasana per le nostre piante

Potremo utilizzare, poi, la buccia di banana anche per arricchire il compost per le nostre piante. In questo caso basterà sminuzzare la buccia in piccole parti e aggiungerla al compost.

Questi scarti si decomporranno molto velocemente e rilasceranno nel terreno importanti sostanze nutritive e benefiche per le nostre piante.

Dunque, ecco perché chi butta le bucce di banane se ne pentirà amaramente perché valgono oro per queste preziosissime capacità.