A dicembre, qualcuno potrebbe pensare che il periodo migliore dei fiori sia trascorso. Invece, ci sono molteplici idee per adornare la nostra casa e farla sembrare quanto mai allegra e curata. Per chi ama i fiori in tutti i periodi dell’anno, ogni stagione ha le sue meraviglie, nessuna esclusa. Sicché, anche con il freddo e il gelo, non dovremo rinunciare alla bellezza delle piante, sia per esterni che per interni. Ma, facciamoci stupire dall’eleganza e dalla festosità di questi fiori invernali che coloreranno la nostra casa a Natale. Andiamo, quindi, alla ricerca di quelli più belli di questa stagione. Partiamo dal ciclamino, che fiorisce in base al periodo della semina, che può essere l’autunno ma anche l’inverno. Tuttavia, in caso di gelo, è consigliabile spostare le piante dentro casa, posizionandole in zone luminose ma lontano dai termosifoni.

Seconda pianta ornamentale del periodo invernale, è il famoso cactus di Natale o Stella di Natale. Essa richiede cure semplici e i suoi fiori sbocciano proprio quando si avvicina il periodo delle festività natalizie. Solitamente, dalle nostre parti, è utilizzata come pianta da appartamento. Altro fiore meraviglioso è il Rododendro, che sfoggia la sua fioritura già a partire dalla fine dell’inverno. Esso presenta un aspetto molto delicato ed elegante ed è considerato come una sorta di rosa invernale. Infatti, viene chiamato anche Rosa delle Alpi. Quarto consiglio floreale riguarda la Calendula, un fiore davvero speciale, che può fiorire tutto l’anno. Sicché, garantisce una fioritura anche in inverno, specialmente nelle regioni con un clima meno rigido. Del resto, anche il suo nome è significativo in tal senso. Infatti, il termine calendula deriva dal latino “calendae”, che significa, appunto: primo giorno del mese.

Altre idee di piante che coloreranno la nostra casa a Natale

Altro fiore da avere assolutamente in casa in questo periodo, è la cosiddetta Viola Cornuta. Detta anche Viola Hortensis, essa è una varietà di viola molto resistente al freddo, tanto da resistere anche alle gelate. Tuttavia, in caso di piogge forti, è consigliabile posizionare i vasi nell’angolo più riparato del balcone, per preservarli. La Viola Cornuta, anche se in inverno sarà ricoperta dalla neve, ricomincerà a fiorire in primavera. Infine, abbiamo l’erica, una pianta perenne, utilizzata per decorare i vasi e i giardini, anche nella stagione invernale. Dunque, i suoi fiori si prolungheranno dall’estate all’autunno. L’unica precauzione da tenere è quella di evitare ristagni nei sottovasi.

