L’acqua ossigenata è una di quelle cose presenti nelle case di tutti perché la piccola ferita o il taglio sono all’ordine del giorno. Quando i bambini si sbucciano le ginocchia dopo una caduta, o quando ci facciamo un piccolo taglio in cucina, la prima cosa che facciamo è disinfettarci. Si trova tranquillamente in tutti i supermercati e, naturalmente, nelle farmacie ad un costo davvero basso.

Visto quest’ultima caratteristica è davvero interessante sapere, come leggeremo tra poco, che è possibile usare l’acqua ossigenata anche in altri ambiti. Inoltre vedremo che, con un rapido calcolo, sostituisce egregiamente alcuni prodotti, ad esempio per la pulizia, molto più costosi.

Non solo sulle ferita ma possiamo utilizzare la comune acqua ossigenata per risolvere tanti problemi di casa risparmiando tanti soldi. Quindi, le sue proprietà disinfettanti possono essere sfruttate anche in altri contesti e ci stupiremo di queste capacità davvero impensabili.

Non solo sulle ferite ma possiamo utilizzare la comune acqua ossigenata per risolvere tanti problemi di casa risparmiando tanti soldi

Per le fughe delle mattonelle

Le fughe di piastrelle da muro, o mattonelle da pavimento, dopo alcuni mesi cominciano ad annerirsi e il semplice straccio non è sufficiente a ripulirle. Esistono in commercio prodotti appositi ma tutt’altro che economici e non sempre con risultati soddisfacenti. Sarà sufficiente mettere l’acqua ossigenata sulle fughe e strofinare con uno spazzolone. Lasciare agire per minimo mezz’ora e risciacquare con abbondante acqua tiepida. Le fughe torneranno bianche come nuove. Si consiglia di lasciare le finestre aperte durante il procedimento o di indossare una mascherina.

Per il tagliere da cucina

Miscelare acqua semplice e acqua ossigenata e spruzzare sui nostri taglieri di legno o plastica. Lasciare agire e risciacquare con acqua calda. Noteremo subito un effetto ripulito e soprattutto igienizzato. Inoltre, qualsiasi odore sgradevole sparirà.

Per smacchiare tessuti bianchi

Lasciare agire sulla macchia, per mezz’ora, una miscela di sapone per piatti e acqua ossigenata. Strofinare e lavare come di norma. Le macchie, anche quelle più ostinate, spariranno.

Per i pennelli da make up

Lasciare i pennelli da trucco a bagno in acqua ossigenata e sapone di Marsiglia. Risciacquarli sotto acqua corrente tiepida e lasciarli asciugare. Questo, oltre a ripulirli, li igienizzerà evitando allergie o irritazioni causate da pennelli sporchi.

Per i talloni screpolati

Fare un pediluvio in acqua calda, acqua ossigenata e olio essenziale a scelta. Questo ammorbidirà i talloni e la rimozione delle parti di pelle morta risulterà molto più semplice.

Per la muffa

Spruzzare sulle macchie di muffa dell’acqua ossigenata pura e lasciarla agire per circa tre quarti d’ora. Strofinare con uno spazzolino, rispruzzare dell’acqua ossigenata per un’altra mezz’ora e risciacquare. Questo eviterà anche la nuova formazione della muffa.

Per gli aloni del materasso

Capita, soprattutto se si hanno bambini piccoli, che il materasso si macchi. Gli aloni che rimangono, quasi sempre dovuti a un incidente notturno, sono antiestetici e tutt’altro che igienici. Il miglior modo per eliminarli è quello di strofinare con un panno bagnato. Basterà riempire un recipiente con parti uguali di acqua normale e acqua ossigenata e un po’ di detersivo per piatti. Strofinare sulla macchia, lasciare agire facendo asciugare completamente. La macchia sparirà e il materasso verrà igienizzato.

Esistono molti altri usi alternativi dell’acqua ossigenata come, ad esempio, ripulire ed igienizzare telefoni, computer, vetri e ripiani del frigorifero. Insomma, d’ora in poi non potremmo più farne a meno.