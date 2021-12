Il buon esito di una terapia farmacologica potrebbe dipendere da diversi fattori. Oltre all’effettiva efficacia di un determinato farmaco, entrano in gioco anche altri aspetti, come l’età, il peso ed altre condizioni fisiche del paziente.

Oltre a questo, però, un aspetto molto importate e che spesso si trascura è l’interazione tra farmaci e determinati alimenti. In alcuni casi, infatti, esistono cibi e bevande che potrebbero interferire con la terapia, annullandone gli effetti positivi ed accentuando quelli indesiderati.

Avevamo già visto in altre occasioni che l’abuso di questa bevanda potrebbe provocare effetti collaterali se si assumono le statine. In questo articolo, invece, vedremo l’interazione di alcuni farmaci con un’altra bevanda amatissima dagli italiani, ossia il caffè.

Infatti, chi assume questi comunissimi farmaci dovrebbe fare attenzione all’eventuale assunzione di caffè

Tra i farmaci che entrano in contrasto con la caffeina vi sono, ad esempio, i broncodilatatori, solitamente assunti da chi soffre di asma. In questo caso, la caffeina contenuta in alimenti o bevande, potrebbe aumentare la probabilità di effetti collaterali, come tachicardia, nervosismo e così via.

Come riporta l’AIFA, altri farmaci che potrebbero provocare effetti indesiderati a causa della caffeina sono gli antibatterici. Quelli chinolonici, come ad esempio la ciprofloxacina, potrebbero portare ad un accumulo di caffeina nell’organismo. Nel caso di assunzione di antibatterici ossazolidinonini, come il linezolid, invece, bisognerebbe evitare alimenti e bevande ricchi di tiramina.

Questa sostanza, contenuta anche in alimenti e bevande con caffeina, potrebbe portare ad un aumento della pressione nel sangue. La tiramina potrebbe trovarsi anche in alimenti avariati, non refrigerati o non conservati nella maniera corretta. Oppure si trova in alcuni cibi stagionati, fermentati o affumicati, come formaggi, pesci in salamoia e salsiccia secca. In realtà, però, potrebbe trovarsi anche in alcuni tipi di frutta, come le banane, l’avocado, lamponi, uvetta e così via.

Antibatterici come le tetracicline, invece, potrebbero interferire con il consumo di latticini, come formaggi, yogurt e mozzarelle.

Infine, sarebbe sconsigliato consumare cibi e bevande contenenti caffeina nel caso in cui si assumano farmaci antipsicotici, come la clozapina. In questo caso, la caffeina potrebbe aumentare la quantità di farmaco nel sangue e provocare effetti collaterali.

Quindi, chi assume questi comunissimi farmaci dovrebbe fare attenzione all’eventuale assunzione di caffè. In ogni caso, però, è importante leggere attentamente i foglietti illustrativi dei farmaci appena citati. Nel caso in cui ci fosse bisogno di chiarimenti e consigli, bisogna necessariamente chiedere consiglio al proprio medico di fiducia.

