Ci sono tante opportunità lavorative in Italia, anche in momenti di forte incertezza. A cercare la maggior parte del personale è lo Stato italiano, tramite i suoi concorsi, oppure le grandi aziende.

Oggi segnaliamo alcune nuove posizioni aperte, presso un’azienda italiana conosciuta a livello mondiale, che non richiedono di avere una laurea. Basta essere in possesso del diploma per accedere a queste ottime opportunità che, sicuramente, in questi momenti difficili ci danno una possibilità in più di trovare un lavoro stabile.

Il gruppo che cerca nuove figure diplomate

Ci sono nuove opportunità da cogliere per lavorare in Edison, gigante italiano operante nel settore del gas e dell’energia elettrica. Si tratta di un’azienda fondata oltre 130 anni fa, ed è quindi la più antica azienda energetica italiana.

Edison è presente in parecchie sedi in Europa, Africa e Medio Oriente ed è una delle principali realtà italiane nel mondo energetico.

Presso Edison si sono dunque aperte delle nuove posizioni lavorative. Alcune richiedono la laurea, mentre per altre è sufficiente il diploma. Oggi ci concentriamo sulle opportunità per diplomati, ma i laureati possono comunque accedere al sito ufficiale di Edison per controllare se ci siano offerte in linea con il proprio profilo.

Basta essere in possesso del diploma per accedere alle nuove opportunità lavorative di questo grande gruppo italiano famoso nel Mondo

Iniziamo dalla sede di Torino: è ricercato un manutentore elettrico che abbia un’esperienza inferiore ai due anni. Questa figura si occuperà di manutenere gli impianti di illuminazione delle officine di produzione industriale. Dovrà inoltre effettuare la manutenzione ordinaria dell’illuminazione negli uffici ed eventuali riparazioni in caso di guasti. Per candidarsi è necessario un diploma che fornisca competenze di manutenzione elettrica. La figura è da inserire a tempo indeterminato.

Per la sede di Milano, invece, si ricerca uno specialista in servizi digitali con esperienza di almeno due anni. Anche questo profilo verrà inserito a tempo indeterminato. La persona ricercata si dovrà occupare della gestione e della supervisione del sistema di archiviazione documentale di Edison e di monitorare l’utilizzo della firma elettronica all’interno dei sistemi aziendali, nelle situazioni in cui è necessario. Dovrà inoltre supportare l’azienda nell’utilizzo dei sistemi digitali che facilitano le procedure interne di Edison.

Per questa posizione è necessario conoscere il pacchetto Office ed avere una propensione verso i sistemi informatici. È inoltre gradita la conoscenza dei sistemi di firma elettronica e la conoscenza di SAP. Completa il profilo la conoscenza della lingua inglese.

Per candidarsi per queste ed altre opportunità è necessario inoltrare la candidatura sul sito ufficiale di Edison.

Approfondimento

Sono queste le domande che nessun datore di lavoro può fare durante un colloquio selettivo e lo dice la legge