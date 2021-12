Il profumo di limone è uno degli aromi in assoluti più apprezzati in natura. Sarà per questo motivo, infatti, che la pianta di limone è una delle più amate e diffuse sui nostri balconi e giardini.

Sono già tantissime, infatti, le persone che hanno deciso di accogliere in casa propria una bellissima pianta di limone. Il problema è che le temperature rigide di questo periodo possono davvero mettere a dura prova la nostra amatissima pianta.

Fortunatamente, però, per avere un limone sempre sano anche d’inverno basta un solo e semplice trucchetto.

Ciò che non molti sanno, invece, è che la pianta di limone non è l’unica ad avere quel profumo agrumato e frizzante che tanto amiamo. Esistono, infatti, altre varietà che vantano un aroma davvero straordinario, che ci ricorderà tantissimo quello del limone. Scopriamo di che piante stiamo parlando.

Chi ama il limone rimarrà incantato da queste 3 piantine che vantano un aroma identico a quello dell’agrume

La prima pianta di cui parleremo è il basilico lime. Si tratta di una varietà della pianta del basilico che presenta una nota agrumata in più.

Questa pianta è l’ideale per arricchire i nostri piatti con una nota di freschezza e vivacità davvero spiccata. Inoltre, basterà toccare le sue foglie per avvertire immediatamente in tutto la nostra casa un buonissimo profumo di basilico agrumato. Si tratta di un mix di colori e profumi davvero irresistibile.

Una pianta molto utile anche contro le zanzare

Un’altra pianta che vanta un profumo fresco e piccante, tipico degli agrumi, è l’erba cedrina. Sono tantissimi i nomi con cui è conosciuta questa pianta, ma noi la chiameremo con il nome che più ricorda il suo piacevole profumo, appunto. Questa pianta, infatti, emana un aroma davvero molto simile alla citronella.

Si tratta di una pianta perenne, con foglie lanceolate e di colore verde chiaro, davvero molto profumate. Nelle regioni a clima mite può essere interrata nel suolo. Nelle altre regioni, invece, deve essere posizionata in vasi che poi verranno spostati all’interno di casa in inverno.

La terza pianta con un intenso aroma di limone

Siamo arrivati, infine, alla terza pianta che vanta un buonissimo profumo di limone. Si tratta del timo limone.

Questo esemplare fa parte della famiglia del timo, con una caratteristica in più: un profumo inconfondibile. Coltivare il timo limone è abbastanza semplice, visto che la pianta non ha particolari necessità.

In inverno, però, avrà bisogno di una protezione contro il freddo. Per questo potremmo semplicemente coprirla con del tessuto non tessuto o, meglio, trasferirla in casa, a patto che la posizioneremo in una zona molto soleggiata. Queste piante, solo se sfiorate, rilasceranno nell’aria un incredibile profumo che inebrierà la zona circostante.

Ecco perché chi ama il limone rimarrà incantato da queste 3 piantine che vantano un aroma identico a quello dell’agrume.