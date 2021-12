In questi giorni in tv, sui giornali e sul web è tutto un susseguirsi di astrologi ed oroscopi.

Come ogni anno è già scattata la caccia a quello che sarà indicato come il segno più fortunato del 2022.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

La speranza, ovviamente, è di sentir nominare proprio il nostro segno zodiacale.

Che la fortuna sia tra i desideri più grandi di ognuno di noi non è certo un mistero, ancor di più dopo i due anni appena trascorsi.

La pandemia infatti ha portato con sé spesso sconforto e brutte situazioni anche economiche.

Per questo non sono pochi quelli che sperano anche in un pizzico di buona sorte quando si tratta di lavoro, amore e salute.

Tuttavia spesso la fortuna per giungere fino a noi ha bisogno di una leggera ‘spintarella’, ovvero di essere attirata in qualche modo.

Aspettare passivamente che ci cada dal cielo non è sicuramente la soluzione migliore.

Riti e tradizioni

Quale notte migliore di quella a cavallo tra il 31 dicembre e il 1° gennaio per mettere in campo qualche bel rito propiziatorio?

Sono tante le culture che hanno dei portafortuna e dei rituali scaramantici da osservare proprio in questa particolare notte.

La sera di Capodanno, infatti, segna il passaggio tra un anno che se ne va e quello in arrivo.

Per questo il motto è spesso quello di “fuori il vecchio e dentro il nuovo”, accompagnato in alcuni Paesi dall’usanza di gettare vecchi oggetti dalla finestra.

Un’operazione da eseguire ovviamente con attenzione per evitare danni a cose e persone.

Anche in questa occasione può valere il rituale che avevamo indicato anche in occasione del solstizio d’inverno.

Anche il cibo in questo senso vuole la sua parte. Via libera dunque ad alimenti portafortuna come lenticchie, uva, melograno e mandarini.

È questa la deliziosa bevanda alcolica tedesca da preparare a Capodanno ritenuta un vero portafortuna

Non siamo solo noi italiani ad essere particolarmente superstiziosi.

Proprio dalla Germania arriva una tradizionale proposta per la tavola del 31 dicembre e che lì è un prodotto immancabile.

È questa la deliziosa bevanda alcolica tedesca da preparare a Capodanno, ritenuta un vero portafortuna.

Stiamo parlando della cosiddetta Feuerzangenbowle, a metà tra il punch ed il vin brulé e che possiamo preparare facilmente in casa.

Per prepararla avremo bisogno dei seguenti ingredienti:

4 litri di Pinot nero;

200 g di zucchero;

700 ml di rum ad almeno 54% di gradazione alcolica;

400 ml di succo di arancia;

un’arancia;

2 limoni possibilmente non trattati;

Una o 2 stecche di cannella;

6/7 chiodi di garofano;

4/5 anici stellati.

Ovviamente il dosaggio per certi ingredienti dipende anche da quanto possono essere più o meno graditi o se desideriamo che prevalga un determinato sapore.

Preparazione

La preparazione è piuttosto semplice.

Mettiamo tutti gli ingredienti, tranne rum e zucchero, in un pentolone, tagliando la frutta in modo grossolano.

Facciamo scaldare senza portare ad ebollizione per circa 30 minuti.

In un pentolino a parte facciamo invece sciogliere lo zucchero nel rum, ed uniamo il tutto.

Ecco così il nostro liquore portafortuna, ottimo da solo o anche per accompagnare il dolce nella notte più magica dell’anno.

Lettura consigliata

Per attrarre soldi e fortuna nel 2022 sono queste le piante magiche da avere in casa nostra