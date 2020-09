Anche tu vuoi fare affari ai mercatini dell’usato? Ecco cosa acquistare per evitare fregature e scoprire oggetti di valore. Con questo articolo lo Staff di ProiezionidiBorsa vuole fornire ai Lettori alcuni consigli per districarsi nel mondo della Second Hand Economy. Sicuramente un mondo affascinante e ricco di occasioni ma anche di spiacevoli fregature. Una passeggiata tra le bancarelle dei mercatini dell’usato ha un sapore antico, un vero e proprio viaggio nel passato. Con i loro colori e profumi inebriano la nostra mente e ci guidano in una vera caccia al tesoro.

E così, infatti, perlustrando questi mercatini diventiamo degli Indiana Jones con la voglia di scoprire oggetti preziosi. Secondo uno studio dell’Osservatorio Second Hand Economy circa il 75% delle giovani famiglie ama fare acquisti presso i mercatini dell’usato. Questa tendenza è in costante aumento, crescendo del 28% negli ultimi anni. Insomma, un mercato che vale circa 20 miliardi di euro!

Vuoi fare affari ai mercatini dell’usato? Ecco cosa acquistare per evitare fregature

Se vuoi fare affari ai mercatini dell’usato devi assolutamente mettere in pratica questi semplici trucchi. In questi casi vale il proverbio “il mattino ha l’oro in bocca”. Infatti, svegliarsi presto ed essere tra i primi visitatori darà un bel vantaggio per acquistare oggetti di valore. Ma come riconoscerli? Per valutare se si tratta di oggetti in oro o argento, usa un magnete, come quelli che trovi come chiusura delle borse. Se viene attratto dal magnete, allora non sarà oro o argento.

Nel caso di oggetti di cristallo, questi dovranno risultare molto brillanti. Osserva poi se l’oggetto ha un marchio o nel caso di fumetti e riviste se è presente una data. Le prime edizioni sono quelle di maggior valore. Naturalmente dovrai fare attenzione anche alle condizioni dell’oggetto scelto. Deve essere intatto ed in buono stato. In più, ricordati che oggetti con riparazioni avranno un minor valore, quindi avrai più margine di trattativa sul prezzo.

Le cose più sicure da acquistare

Ci sono oggetti il cui acquisto ti metterà al sicuro da spiacevoli ripensamenti. Questo grazie alla loro versatilità nell’uso ed al fatto che costituiscono un buon aiuto per arredare casa senza spendere troppo. Prima abbiamo parlato di viaggio nel tempo, e allora perché non acquistare un bel mappamondo? Un oggetto che non solo ci ricorderà il nostro vagabondare tra le bancarelle ma costituirà un affare affascinante ed utile per il nostro salotto.

I vasi sono i manufatti più versatili, puoi utilizzarli in vari modi e nei mercatini ne puoi trovare di vari stili. Dovrai soltanto individuare lo stile giusto per la tua casa che valorizzerai con pochi euro. Non dimentichiamoci dei nostri ricordi, un porta foto od un porta gioie potranno custodire le nostre memorie. Un oggetto già ricco di vita e di storie altrui arricchirà anche le nostre. Nei mercatini troverai anche tantissime tovaglie e centri tavola, ricamate o con pizzi dal sapore antico. Ti basterà scegliere secondo il tuo buon gusto.