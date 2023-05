Tra agrumeti e piante aromatiche c’è questo luogo silenzioso della Costiera Amalfitana considerato uno dei borghi più belli d’Italia

Vuoi organizzare un’uscita fuori porta? La Costiera Amalfitana è proprio il luogo perfetto da visitare in questo periodo. Oltre ad Amalfi e Positano, potresti fare un salto in questo piccolissimo borgo poco conosciuto ma ugualmente incantevole. Panorami mozzafiato, acque cristalline, viuzze caratteristiche e tanta bellezza.

Vieni a scoprire di quale luogo si tratta.

Anche se mancano poche settimane all’arrivo dell’estate, le tanto desiderate vacanze sono ancora troppo lontane. Allora consoliamoci organizzando un’uscita fuori porta, magari in occasione del lungo ponte del 2 giugno.

Se vuoi rimanere in Italia, puoi scegliere tra tantissimi luoghi da visitare. Le grandi città d’arte come Roma, Firenze e Napoli sono tra le mete più gettonate. Ma se non ami il caos e preferisci la tranquillità, allora scegli i piccoli borghi, sempre molto suggestivi e affascinanti.

La Costiera Amalfitana da visitare tutto l’anno

La bella stagione ci invoglia a visitare qualche località marittima. D’altronde la nostra Penisola è ricca di mete incantevoli dove trascorrere delle bellissime giornate al mare.

Se non hai mai visto la Costiera Amalfitana, allora approfitta del prossimo ponte per andare a farci un salto. Troverai dei posti meravigliosi che ti ruberanno il cuore.

La Costiera Amalfitana è uno dei fiori all’occhiello della Campania ed è considerata una delle zone più famose al Mondo.

I visitatori arrivano da ogni Nazione e rimangono incantati dai borghi a picco sul mare e dalle calette molto suggestive.

Ma la Costiera è presa d’assalto anche dalle celebrities nazionali ed internazionali che si recano in questo luogo per trascorrere dei giorni all’insegna del relax.

Questo tratto di costa è una delle più belle della Penisola e ospita dei piccoli paesini davvero incantevoli e spesso poco visitati.

Tra agrumeti e piante aromatiche c’è questo luogo silenzioso che non ti aspetti

Conosciamo tutti Positano, Amalfi, Ravello e Cetara. Ma proprio qui si trova un piccolissimo borgo, meno conosciuto degli altri ma che vale la pena visitare.

Parliamo di Albori una frazione di Vietri sul Mare. Un luogo affascinante che si affaccia sulla Costiera, incastonato in un angolo del monte Falerio a circa 300 metri d’altitudine.

Questa conformazione molto particolare, ha portato Albori a diventare uno dei Borghi più belli d’Italia.

Cosa ammirare e dove andare: qualche consiglio

Tra agrumeti e piante aromatiche c’è questo luogo silenzioso che proprio non ti aspetti di trovare. Rimarrai affascinato dalla bellezza delle viuzze di Albori e dalle case rigorosamente in pietra o in calce a picco sul mare.

Nella piazza principale sorge la chiesa di Santa Margherita. Al suo interno si possono ammirare molte opere e affreschi della antica scuola napoletana.

È assolutamente d’obbligo un bagno nella Marina di Albori. Un angolo di paradiso raggiungibile percorrendo circa 200 scalini. Una fatica non indifferente, ma che vale la pena affrontare. Rimarrai estasiato dal colore delle acque di questo luogo.

Non solo mare, ma anche gli appassionati del trekking possono organizzare delle passeggiate e delle escursioni per ammirare le bellezze della natura che circonda il borgo di Albori e il paesaggio mozzafiato che si affaccia sul mare.