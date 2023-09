Che lavoro faceva Rania di Giordania prima di diventare Regina e quale scandalo l’ha messa più in difficoltà

È la Regina consorte di Giordania dal 1999, moglie di Abd Allah II, è una delle personalità più in vista a livello mondiale, impegnata nella filantropia e nell’attivismo femminile. Forbes l’ha inserita per queste attività nella lista delle donne più influenti del Mondo. Ma lei era molto impegnata anche prima di entrare nella famiglia reale giordana.

Rania Al-Yasin è nata in Kuwait da genitori palestinesi. Ha frequentato in Kuwait la New England School e ha conseguito la laurea all’Università americana del Cairo in Gestione d’Impresa. Il padre Faisal Al-Yasin era un medico laureato al Cairo e ha posseduto una clinica in Kuwait fino allo scoppio della guerra. È venuto a mancare nel 2022 e ha lasciato la vedova Ilham Yassin, mamma di Rania, che fino a poco tempo fa non si era vista granché in pubblico.

Rania l’ha fatta conoscere ai suoi followers e al Mondo con una foto scattata all’Henna Party, l’addio al nubilato della Principessa Imam. Volto privo di rughe ed elegante, si capisce da dove arrivi il fascino della Regina consorte di Giordania. Le 2 donne dimostrano tanta classe e buona genetica che sicuramente farà comodo a Rania nel prossimo futuro.

Amante della tecnologia

Rania di Giordania si è sempre impegnata nella filantropia e nella difesa dei diritti delle donne. Ma non è sempre stata una regnante. Prima di diventare Regina lavorava e lo faceva con profitto. Che lavoro faceva Rania di Giordania? Lavorava per il gruppo finanziario Citibank e venne assunta nella sede giordana della Apple. Rania è amante della tecnologia e grazie a questa sua passione è riuscita a raggiungere 4 milioni di followers su Instagram e 10 milioni di followers su Twitter.

Certo la sua vita oggi l’aiuta a essere uno dei personaggi più seguiti dei social. Le foto che documentano le sue uscite pubbliche e la vita famigliare insieme ai figli interessa gli appassionati di gossip e Vip. E le sue foto sono sempre tra le più apprezzate.

Che lavoro faceva Rania di Giordania e cosa è successo al marito

Non solo petali di rosa però ricoprono il sentiero della maestà. Lo scandalo che ha coinvolto molte teste coronate, governanti e leader aziendali, ha riguardato anche la famiglia acquisita di Rania. Il nome del marito era infatti nella lista delle persone coinvolte nei Pandora Papers. Lo scandalo ha riguardato 35 leader mondiali proprietari di conti offshore e 100 miliardari che tenevano fondi nascosti a Panama, in Svizzera e negli Emirati Arabi.

Sembra che il Re abbia creato un fondo da 100 milioni di dollari per evitare guai in seguito alla crisi economica post pandemica. È una vicenda tutta da valutare e gli avvocati sono all’opera per dimostrare che si tratta di investimenti fatti tramite i conti personali. Che anche i Re più ricchi del Mondo non si sentano al sicuro la dice lunga sulla situazione di incertezza che stiamo vivendo. Rania intanto continua a postare le foto delle feste di compleanno di figlie e cognate, ma non scorda di essere un’icona di stile. I suoi gioielli Cartier e Boucheron sono famosi e hanno acquistato visibilità con le sue uscite pubbliche. Nessuno comunque è più brava di lei nel mettere insieme stile e contenuti grazie agli accessori costosi che possiede e alle sue battaglie per i diritti che non smette mai di combattere.